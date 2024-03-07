Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nun başarılı sporcularından Kaymakam Çit'e ziyaret

Bodrum'da, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu basketbol, voleybol ve futbol takımlarında oynayan öğrencileriler Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit'i makamında ziyaret etti.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz, Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Müdürü Arzu Gül, okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Münevver Alp, Bodrum Voleybol Spor Kulübü Halk Eğitim Öğretmeni Taner An ile ESA Spor Kulübünden Batuhan Alpaslan da katıldı.

Kaymakam Çit, öğrenci ve öğretmenlerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu 3x3 Yıldız Erkekler Basketbol Takımının Muğla'da düzenlenen İl Birinciliği Müsabakasında şampiyon olup Muğla'yı grup birinciliğinde temsil etmeye hak kazandığı, Küçük Erkekler Futbol Takımının da Bodrum şampiyonu olup Muğla'da düzenlenecek il birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazandığı bildirildi.

Yıldız Kızlar Voleybol Takımının da Muğla şampiyonu olduğu ve grup il birinciliği müsabakalarında ikinci olduğu ifade edildi.