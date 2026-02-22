Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da heyelan nedeniyle iki mahalleyi bağlayan yol ulaşıma kapandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Arsa ile Bağlıağaç mahallelerini bağlayan yolda gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.

        Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgede inceleme yaptı.

        Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

