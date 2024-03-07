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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yazar Eylem Tok olayında gelişme: İstanbul Eyüpsultan'daki cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları! - Güncel haberler

        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!

        Eyüpsultan'da lüks ciple, arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.. Türkiye'yi şoke eden ölümlü kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları da ortaya çıktı. Buna göre saat 23.20'de yaşanan kaza sonrası Yazar Eylem Tok, oğlu T.C.'yi alarak saat 03.50'de havalanan Mısır uçağına bindi. İşte anbean yaşananlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.03.2024 - 12:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:07
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        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
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        İstanbul Eyüpsultan'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde durarak kontrol eden gruba, lüks ciple çarpan sürücü kaçtı.

        Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Kazayı yapan aracın sürücüsü yazar Eylem Tok ile ünlü estetik doktoru Op.Dr. Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu T.C. çıktı.

        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz” Haberi Görüntüle

        ACILI BABA: ADALETTEN KAÇILMAZ

        Olay yerine gelerek oğlunu alan anne Eylem Tok, gece 04.30 sıralarında oğluyla birlikte yurt dışına çıkarak Mısır'a kaçtı.

        Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Tok, "annelik iç güdüsü" savunması ile "Biz dönüp doğru olanı yapacağız ve adalete teslim olacağız. Hem kendim adına hem de oğlum adına tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum" dedi. Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı da, "Şu an anne olarak hem kendine, hem eski eşine, hem evladına zarar veriyor. Adaletten kaçılmaz, bugün olmaz yarın, yarın olmaz öbür gün ama muhakkak adalet tecelli edecektir" ifadelerini kullandı.

        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor
        Yazar Eylem Tok ve oğlu için "Kırmızı Bülten" çıkarılıyor Haberi Görüntüle

        KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ BAKANLIKTA

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, annesiyle Mısır'a kaçan şüpheliye ilişkin, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız zaten olay anından itibaren soruşturmayı başlatmıştı. Kişinin yakalanması için yakalama kararı çıkartıldı. Mısır adli makamlarından iadesini talep edecek olan süreci başlattık. Bir kırmızı bülten çıkarıyoruz. Bu konudaki süreç başladı." dedi.

        Korkunç olayda 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C ve annesi Eylem Tok için kırmızı bülten talebi hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.

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        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı! Haberi Görüntüle

        SAAT SAAT MISIR'A KAÇIŞ

        Türkiye'yi şoke eden olayda Yazar Eylem Tok ve oğlunun Mısır'a kaçışı da saat saat belirlendi. Buna göre Oğuz Murat Acı ve arkadaşları, 1 Mart günü arkadaşlarıyla 3 ATV'ye binerek Belgrad Ormanı’na gitti.

        Dönüş yolunda saat 23.00 sıralarında ATV'lerden biri bozuldu. Emniyet şeridindeki ATV'ler diğer araçlar tarafından fark edilmek için ışıklarını açmıştı. Ancak buna rağmen kaza yaşandı. Saat 23.20'de yaşanan kazada T.C., 5 kişiye birden çarptıktan sonra otomobiliyle su kanalına düştü. T.C. annesini arayarak kaza yaptığını söyledi. Eylem Tok da kendi aracıyla olay yerine geldi. Ardından oğlunu alarak Kemerburgaz'daki evlerine götürdü. Oğuz Murat Acı da sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. T.C. ve annesi Eylem Tok ise saat 02.00'de havalimanına vardı. Uçakları ise 03.50'de havalandı.

        YARALANAN GENÇ HABERTÜRK'TE

        Öte yandan kazada yaralanan İbrahim Gümüş, Habertürk'e konuştu. Gümüş, "Kaza sırasında bir tek farları gördüm bir de fren sesini duydum. Başka da bir şey hatırlamıyorum. Kaza sonrası yardım ne kadar sürede geldi açıkçası hatırlayamıyorum. Kaza sonrası telefonumu çıkardım ama daha sonra kayboldu. Ne oldu bilmiyorum. Telefonumu arıyorlar bana ulaşmak için bir kadın bakıyor. Siz kimsiniz deyip telefonu kapatıyor. Biz emniyet şeridindeyken önlemlerimizi almıştık ama o araç büyük bir ihtimalle aşırı süratliydi" ifadelerini kullandı.

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