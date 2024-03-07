NASA eğitimli ilk Arap kadın astronot uzay yolcusu: Ay'a gitmeye hazırlanıyor

AlMatrooshi bu yolculuk hakkında yaptığı açıklamada, "İnsanlığı daha önce hiç olmadığı kadar ileriye taşımak istiyorum. İnsanlığın Ay'ın ötesine geçmesini istiyorum. Ve ben de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.