TIR ile cip çarpıştı! 2'si polis 4 yaralı!
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde TIR ile cipin çarpışması sonucu 2'si polis memuru 4 kişi yaralandı. Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında, A.B. (24) idaresindeki TIR, Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser B.Ç'nin (29) kullandığı ciple çarpıştı.
KAZADA 4 KİŞİ YARALANDI
AA'da yer alan habere göre kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILARIN DURUMU CİDDİ
Ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.