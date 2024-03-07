AK Parti Milletvekili Otgöz: "Muğla'mızın kayıp yıllarını telafi edeceğiz"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten'in seçim çalışmalarına destek verdi.

Kökten ile ilçedeki esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Otgöz, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve Kökten için oy istedi.

Otgöz, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerden de başarıyla çıkacaklarına inandığını söyledi.

"Muğla'yı 25 yıldır yöneten daha doğrusu yönetemeyen CHP'li belediye başkanı iş yerine laf üretti." ifadesini kullanan Otgöz, "Sadece Cumhur İttifakı ile yönetilen ilçe belediyelerimizle değil, CHP'li ilçe belediyeleri ile de kavga yaptı. İlçe belediyelerinin işlerini engelledi. Devasa bütçesini yerli yerinde kullanmadı, kullanamadı. Muğla'mızın kayıp yıllarını telafi edeceğiz. Oy veren CHP'li kendi seçmenlerini bile küstürdü. Yatırım ve hizmetleri yapmadı, yapamadı. Bundan dolayı, Muğla için şimdi tam zamanı diyoruz. Biz eser siyasetine devam edeceğiz."

Muğla ve ilçe belediyelerini AK belediyecilik ile donatacaklarını belirten Otgöz, herkesi devasa hizmet ve yatırımlarla buluşturacaklarını belirtti.

Otgöz, Fethiye'ye kazandırılan yatırımlarla ilgili de şu bilgileri verdi:

"Fethiye Devlet hastanemize anjiyografi cihazı kazandırdık. 500 yataklı yeni Fethiye Devlet Hastanesini yatırım programına aldırdık. Projesi hazırlanıyor. Kayaköy'ün tarihi ve kültürel dokusunu korumak için 101 yıldır kullanılmayan iki kilisenin restorasyonu için proje hazırlandı. Böylece Fethiye turizmini 12 aya yayacağız. Fethiye-Seydikemer-Ortaca-Dalaman ilçelerimize doğalgaz verilmesi için ilk imzalar atıldı. Proje çalışmaları başladı. Çiftlik mahallemize amatör kulüplerimizin ve gençlerimizin yararlanacağı nizami futbol sahasını projelendirdik. Ayrıca yeni halı sahalar kazandırıyoruz. Karaçulha’daki 225 TOKİ konutunun yapımı hızla devam ediyor. Fethiye’mize de bağlanan Çavdır Seydikemer yol çalışmasının yapımı hızlandırıldı. Günlükbaşı ve Çatalarık mahallerimizde hazine arazilerine konut yapan hak sahibi hemşerilerimize arazilerin satışı son aşamaya geldi."