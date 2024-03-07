İsveç, NATO üyeliğine başvurusundan 659 gün sonra resmen Birlik'in üyesi oldu.

Türkiye ve son olarak Macaristan'ın onaylamasının ardından prosedür işlemlerin tamamlanmasıyla İsveç resmen Kuzey Atlantik İttifakı’na dahil oldu.

İsveç'in resmi üye olduğunu duyuran Stoltenberg, "Bu tarihi bir gün. İsveç artık NATO üyesi ülkelerin özgürlük ve güvenliğinin garantisi olan 5. maddeden yararlanıyor. Artık koruma kapsamındalar" dedi.

Stoltenberg, "İsveç, beraberinde yetenekli silahlı kuvvetler ve birinci sınıf bir savunma sanayii getirmektedir. İsveç'in katılımı bizi daha güçlü, İsveç'i daha emniyetli ve tüm müttefikleri daha güvenli yapacak" ifadesini kullandı.

İsveç: Bu tarihi bir gün

İsveç Başbakanı Kristersson, bugünün 'tarihi bir gün' olduğunu belirtti. Tüm NATO üyelerinin yüksek beklentilerini karşılayacaklarını söyleyen Kristersson, "Yükleri, sorumlulukları ve riskleri diğer müttefiklerimizle paylaşacağız" açıklamasını yaptı.

Kristersson, "Birlik ve beraberlik, bir NATO üyesi olarak İsveç'in yol gösterici ışıkları olacaktır." dedi.

ABD: Artık daha güçlüyüz

İsveç'in katılımının resmiyete kavuşmasının ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "NATO her zamankinden daha büyük ve güçlü" dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin İsveç'i NATO'ya üye olmaya yönelttiğinin altını çizdi.

İsveç'in katılımıyla birlikte NATO'nun üye sayısı 32'ye yükseldi.

İsveç'in üyelik serüveni

2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından küresel çapta güvenlik, ekonomik, siyasi ve toplumsal açıdan birçok paradigma değişti. Bu değişimin yansımalarından biri de İsveç ve Finlandiya'da yaşandı.

Avrupa Birliği üyesi olmasına rağmen NATO üyesi olmayan ve II. Dünya Savaşı'nın ardından tarafsızlık ilkesini benimseyen bu iki İskandinav ülkesi, Rusya'nın saldırısının ardından tarafsızlık politikasından vazgeçerek Kuzey Atlantik Paktı'na üyelik başvurusunda bulundu.

Birlik'e üye olmak için tüm üye ülkelerin onayının alınmasının gerekmesi, özellikle İsveç için süreci büyük oranda uzattı. Türkiye'nin güvenlik kaygıları nedeniyle İsveç'in üyeliğine onay vermemesi, geniş kapsamlı diplomatik temasların ardından giderildi.

Türkiye, İsveç'in üyeliğini bu yılın başında onayladı. Onay alınması gereken son ülke olan Macaristan'ın da 26 Şubat'ta vizeyi vermesinin ardından, İsveç'in üyelik prosedürleri tamamlandı ve bugün tam üye oldu.