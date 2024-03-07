Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yalnız yaşayan 72 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Süreyya Ata'nın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi
Topraklık Mahallesi'ndeki binada yalnız yaşayan Süreyya Ata'nın (72), dairesinden kötü kokular alan apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.
Çilingir yardımıyla eve giren polis, Ata'yı hareketsiz yatarken buldu.
Sağlık ekibi, Ata'nın yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Ata'nın cenazesi itfaiye tarafından merdivenle binadan indirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.