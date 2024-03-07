AK Parti Dalaman Seçim Koordinasyon Merkezi açıldı

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça da Belediye Başkanı Muhammet Karakuş'un 5 yıllık dönemde çok önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise partisinin belediye başkanlarının önemli çalışmalara imza attığını anlatarak, yeni dönemde de halkın teveccühü ile tekrar göreve geleceğini ifade etti.

Hizmet için göreve aday olduğunu belirten Karakuş, halkın sorunlarını çözmeye, vatandaşın sıkıntılarını dindirmeye geldiklerini kaydetti.

Karakuş, törende, 5 yılda ilçede yaptığı projeleri ve seçimlerde tekrar göreve gelmesi halinde yapacağı projeleri anlatarak, vatandaştan destek istedi.

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