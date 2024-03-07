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        Haberler Dünya Eski ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Biden'a meydan okudu: "Canlı yayında kozlarımızı paylaşalım"

        Eski ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Biden'a meydan okudu: "Canlı yayında kozlarımızı paylaşalım"

        ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri öncesinde en önemli günlerden biri olarak kabul edilen "Süper Salı" ön seçimlerinden zaferle çıkan Trump, Biden'a meydana okudu. Trump, Biden ile canlı yayına kozlarını paylaşma çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 17:46 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:46
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        Trump Biden'a meydan okudu: "Kozlarımızı paylaşalım"
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        ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylık yarış sürerken, Eski Başkan Donald Trump "Süper Salı" ön seçimlerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'a meydan okudu.

        Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, "Joe Biden ve benim Amerikalılar ve Amerikan halkı için hayati öneme sahip konuları tartışmamız, ülkemizin iyiliği için önemli. Bu nedenle HER ZAMAN, HER YERDE, Tartışma çağrısında bulunuyorum!" açıklamasında bulundu

        Biden henüz Kasım seçimlerinden önce Trump ile canlı yayında tartışıp tartışmayacağına ilişkin bir açıklama yapmadı.

        ABD'de başkanlık yarışı için kritik öneme sahip "Süper Salı" olarak adlandırılan ve 15 eyalette yapılan ön seçimlerde, beklendiği gibi Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump zafer elde etmişti.

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        Trump'ın zaferinin ardından Cumhuriyetçi rakibi Niki Halley de seçim yarışından çekildiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Donald Trump
        #joe biden
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