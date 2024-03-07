Eski ABD Başkanı Trump ABD Başkanı Biden'a meydan okudu: "Canlı yayında kozlarımızı paylaşalım"

ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için adaylık yarış sürerken, Eski Başkan Donald Trump "Süper Salı" ön seçimlerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden'a meydan okudu.

Truth Social isimli sosyal medya platformundan açıklama yapan Trump, "Joe Biden ve benim Amerikalılar ve Amerikan halkı için hayati öneme sahip konuları tartışmamız, ülkemizin iyiliği için önemli. Bu nedenle HER ZAMAN, HER YERDE, Tartışma çağrısında bulunuyorum!" açıklamasında bulundu