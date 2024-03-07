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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 19:18 Güncelleme: 07.03.2024 - 19:23
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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları lastik botta aralarında çocuklarında bulunduğu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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