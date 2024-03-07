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        Haberler Gündem Güncel Piiz grubu bateristi Mehmet Dudarık'a yapılan saldırıda istenen ceza belli oldu! - Son dakika haberi

        Piiz müzik grubu üyesini yaralayan sanık için istenen ceza belli oldu

        Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u yaralayan sanık için istenen ceza belli oldu. Savcılık, sanık Bilge Kaan K.'nin toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:16
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        Piiz grubu üyesine saldırıda istenen ceza belli oldu!
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        Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u 15 Aralık 2022'de yaralayan sanık Bilge Kaan Korkmaz'ın toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara 65. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Bilge Kaan K. ve taraf avukatları katıldı.

        Duruşmada esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, olay günü sanığın ve arkadaşlarının, Piiz grubunun sahne aldığı eğlence merkezine gittiğini, Dudarık'ın yanlışlıkla Bilge Kaan K.'ın arkadaşı Oğuz'un ayağına basması nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktığını anlattı.

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        Bilge Kaan K.'nın da Dudarık'ın arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u takip ederek eğlence merkezi dışında darp ettiğini belirten savcı, sanığın daha sonra eğlence merkezinin dışında telefonla konuşan Dudarık'a da yumruk attığını ifade etti.

        Savcı, sanığın, müşteki Oğuz'a karşı "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya, müşteki Dudarık'a karşı ise "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istedi.

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        Mahkeme, sanık ve avukatına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, davayı 11 Haziran'a erteledi.

        Sanığın iddianamede de "kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" ve "kemik kırığına sebebiyet verecek ve hayati tehlike oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması isteniyordu.

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        #Mehmet Dudarık
        #Oğuzhan Oğuz
        #son dakika
        #Piiz grubu
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