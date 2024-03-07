Piiz müzik grubu üyesini yaralayan sanık için istenen ceza belli oldu Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u yaralayan sanık için istenen ceza belli oldu. Savcılık, sanık Bilge Kaan K.'nin toplamda 13 yıl 6 aya kadar hapsini talep etti

Anadolu Ajansı Giriş: 07.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:16 facebook

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