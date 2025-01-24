Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel CHP lideri Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı

        CHP lideri Özgür Özel, Bolu'daki faciayla ilgili bilirkişi ön raporunu sosyal medya hesabından paylaştı. Özel açıklamasında, "Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlu" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 15:14 Güncelleme: 24.01.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel, bilirkişi ön raporunu paylaştı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği faciayla ilgili bilirkişi ön raporunu paylaştı.

        Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Grand Kartal Otel'de 78 yurttaşımızın can verdiği yangın faciasında, bilirkişi heyeti ön raporunu hazırlandı. İçişleri Bakanı yangın faciasının yaşandığı gün, 'Kimler sorumluysa adaletten kaçamayacak' demişti. Adalet Bakanı dün, 'Kimin kusuru varsa hesap vermeli' demişti. Rapora göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Otel işletmesi, yangın sistemleri ve tadilatlarından sorumlu mimar ve mühendisler, bakım, onarım ve denetiminde görevli yapı denetim ve işletme yetkilileri sorumlu.

        REKLAM

        Otel sahibi, yapı müteahhit firmaları, Otelin projelendirme, uygulama ve denetiminde görevli kişiler, elektrik ve mekanik tesisatın tesis edilmesiyle, tesisatın bakım, onarım ve işletmesinden sorumlu kişi ve firmalar, yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yapıyı sigorta eden şirket, iş sağlığı güvenliği uzmanı ile işveren kusurlu bulunmuştur.

        Bolu Belediyemizin adının geçmediği, yangının otelin 4’üncü katında çıktığının tespit edildiği, sorumlu ve kusurluların tek tek sayıldığı bu ön raporu hazırlayan, isimleri belli 7 kişilik heyete ve kamu görevlilerine baskı yapıldığı, raporun teslim alınmadığı, hatta bilirkişi heyetine görevden el çektirileceği duyumlarını alıyorum.

        Tamamı elimizde olan raporun, ilgili 3 sayfasını kamuoyu ile paylaşıyorum. Başta ilgili 2 bakan olmak üzere iktidarı bu tarihi hata, vebal ve suç konusunda uyarıyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bolu
        #kartalkaya
        #haberler
        Günün Önemli Manşetleri