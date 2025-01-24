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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Milan'dan Pavlovic açıklaması! Galatasaray'ın listesindeydi - Galatasaray Haberleri

        Milan'dan Pavlovic açıklaması! Galatasaray'ın listesindeydi

        Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek istiyor. Milan'dan Strahinja Pavlovic ile ilgilenen sarı-kırmızılılar için resmi açıklama, İtalyan kulübünden geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 21:28 Güncelleme: 24.01.2025 - 21:28
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        Devre arası transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir PSG'den Milan Skriniar'la görüşmelerini sürdürüyordu.

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        Slovak yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bu gelişme üzerine Milan'dan Strahinja Pavlovic'i gündemine almıştı.

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        Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını açıkladı.

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        "KİRALAMAK İSTEDİLER"

        TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." ifadelerini kullandı.

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        İNGİLİZLER DE PEŞİNDE

        Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen 23 yaşındaki Sırp stoper Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.

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        Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Pavlovic, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesinde yer almıştı.

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