Milan'dan Pavlovic açıklaması! Galatasaray'ın listesindeydi
Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, defans hattını güçlendirmek istiyor. Milan'dan Strahinja Pavlovic ile ilgilenen sarı-kırmızılılar için resmi açıklama, İtalyan kulübünden geldi.
Devre arası transfer döneminde stoper hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir süredir PSG'den Milan Skriniar'la görüşmelerini sürdürüyordu.
Slovak yıldızı ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Cimbom, bu gelişme üzerine Milan'dan Strahinja Pavlovic'i gündemine almıştı.
Milan Sportif Direktörü Geoffrey Moncada, Galatasaray'ın Strahinja Pavlovic için teklif yaptığını açıkladı.
"KİRALAMAK İSTEDİLER"
TRT Spor'a konuşan Moncada, "Galatasaray, Strahinja Pavlovic için kiralama teklifi yaptı. Ancak biz kendisini kiralık olarak göndermek istemiyoruz. Herhangi bir bonservis teklif etmediler." ifadelerini kullandı.
İNGİLİZLER DE PEŞİNDE
Sezon başında 18 milyon Euro'ya Salzburg'dan İtalyan devine gelen 23 yaşındaki Sırp stoper Pavlovic, son dönemde ilk 11'de şans bulamıyor.
Mali şartları araştırılan 1.94 boyundaki solak stoperle Alman ve İngiliz kulüpleri de ilgileniyor. Pavlovic, bir dönem Fenerbahçe'nin de listesinde yer almıştı.