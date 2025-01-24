Tanju Özcan: İtfaiye müdürü korkmuş olabilir

Sözcü TV'ye konuk olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan "O İtfaiye Müdürü korkmuş olabilir. Neden korkmuş olabilir? Ben böyle bir rotayla ilgili teknikleri bildirirsem savcılığa veya şeye, burası büyük bir işletme. Yarın bir gün bana dava açabilir korkusu yaşamış olabilir" dedi.

Tanju Özcan, program moderatörünün "Şu anda geldiğimiz noktada geriye dönme şansınız olsaydı, 'Keşke biz belediye olarak, itfaiye birimi olarak keşke haber verseydik' cümlesini, kurdunuz mu kurmadınız mı bugün itibariyle, ben bunu merak ediyorum" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"YANGINDAN SONRA ÖĞRENDİM"

Ben yangından sonra bu başvuruları öğrendim diyorum. Daha öncesinde bu başvuruların yapıldığını, itfaiyemizin oraya gittiğini, sonra bu başvuru sahibinin geri çektiğini ancak yangından sonra, hatta sayın Bakan'ın açıklamalarından sonra öğrendim. Biliyor olsaydım, keşke vermediğiniz sorusuna cevap verirdim. Bilmediğim bir konuda geçmişte ve yeni öğrendiğim bir konuda. Keşke 12 Aralık'ta böyle yapsaymışız. Nasıl diyeceğim bilmediğim bir konuda.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan iddiaları yanıtladı Haberi Görüntüle