Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir televizyon kanalına verdiği demeçte ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Putin "Trump'ın 2020 yılındaki seçim zaferi çalınmasaydı belki de savaş çıkmazdı. Rusya ABD yönetimi ile iletişimi asla reddetmedi. Bir önceki ABD yönetimi iletişimi reddetti. Diğer yandan Trump'ın Rusya'ya uygulayacağı yaptırımların ABD ekonomisine de zarar verebileceğine dair şüpheler var. Donald Trump çok akıllı ve pragmatik biri, ABD ekonomisine fayda sağlamayacak bir hamlede bulunacağını sanmıyorum" dedi.