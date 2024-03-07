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        Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 22:24
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        Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde Figen Ç'nin yakılarak öldürüldüğü iddiasıyla 4 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        Duruşmaya, Figen Ç'nin tutuklu yargılanan eşi M.E.A.Ç. ile kayınbiraderi S.Ç, tutuksuz yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile sanık V.S. maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

        Mütalaasını açıklayan savcı, Figen Ç'nin kayınbiraderi S.Ç. için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık M.E.A.Ç'nin cinayetten ceza almasını, ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti.

        Mahkeme heyeti, duruşmayı 4 Nisan'a erteledi.

        Duruşma sonrası açıklama yapan Figen Ç'nin ailesinin avukatı Kemal Ertuğrul, duruşmanın başından beri mücadelelerinin sanığın haksız tahrik indirimi almaması olduğunu söyledi.

        Bunun için mahkeme heyetine gerekçelerini sunduklarını belirten Ertuğrul, "Bu olayda tahrik indirimi uygulanmasını gerektiren hiçbir olay söz konusu değil. Mahkemenin de bunu uygulamaması gerektiğini düşünüyorum. Sistematik şiddet kullanan bir insan. Mahkemenin tahrik indirimi uygulamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir karar verilse de istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz." dedi.

        - Olay

        Yeşilbağcılar Mahallesi'nden 21 Ocak 2023'te, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan S.Ç. yengesi Figen Ç'nin öldüğü ihbarında bulunmuştu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe vererek hayatını kaybettiği belirtilen Figen Ç'nin cenazesi incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, şüpheliler M.E.A.Ç, S.Ç, H.Ç. ve V.S. gözaltına alınmış, sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince V.S. serbest bırakılmış, diğerleri "kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, maktulün eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, şüpheli V.S. hakkında ise 5 yıl hapis cezası istenmişti.

        3 Ekim'de yapılan ikinci duruşmada, mahkeme heyeti Figen Ç'nin eşi M.E.A.Ç. ile kayınbiraderi S.Ç'nin tutukluluğunun devamına, M.E.A.Ç'nin akıl sağlığının tespiti için adli tıpa sevkine ve üç hafta gözlem altında tutulmasına karar vermiş, duruşma 19 Aralık 2023'e ertelemişti.

        Üçüncü duruşmada akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verilen M.E.A.Ç için hastanenin 20 Aralık'a randevu verilmesi sebebiyle duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 7 Mart'a ertelenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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