Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA HAVA DURUMU: Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Bulutlu 14°

        İzmir

        Yağmurlu 16°

        Antalya

        Yağmurlu 15°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Parçalı Bulutlu 19°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 15°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 15°

        Ağrı

        Parçalı Bulutlu

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Belçika'da Fener destanı!
        Belçika'da Fener destanı!
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
        Taksici uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldürdü
        Taksici uyuyan köpeği aracıyla ezerek öldürdü
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı operasyonu: 6 tutuklama
        Almanya'da yeni grev dalgası
        Almanya'da yeni grev dalgası
        ABD'li asker Çin'e 'hassas belge' satmaktan tutuklandı
        ABD'li asker Çin'e 'hassas belge' satmaktan tutuklandı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        İsveç resmen NATO'ya katıldı
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj
        Bakan Fidan'dan ABD'de kritik mesaj