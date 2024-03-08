Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor
Giriş: 08.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 07:31
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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