Meteoroloji'den kritik uyarı! Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Akdeniz bölgeleri gök gürültülü sağanak yağmurlu; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun büyük bölümü ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusu kar ve karla karışık yağmurlu olacak. Yağışların; Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Yalova, Antalya, Adana, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Habertürk Giriş: 08.03.2024 - 07:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 07:31 facebook

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