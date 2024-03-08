UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra...
Avrupa kupalarında 2023-2024 sezonunda bir hafta daha geride kaldı. Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, Union SG'yi 3-0 yendi. Avrupa'daki maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte son durum...
Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. Türkiye, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarının grup aşamasına üç takımla başladı.
Temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş elenirken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.
Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ye konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek İstanbul’a tur için büyük avantajla döndü.
Fenerbahçe’nin kazanması Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması yeri açısından da büyük önem taşıyor.
Çünkü Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısını belirleyecek.
Fenerbahçe, Belçika deplasmanında kazanmasıyla ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı.
UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde ise topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor.
İŞTE 8 MART 2024 İTİBARİYLE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
15- DANİMARKA 31.450
14- NORVEÇ 31.625
13-AVUSTURYA 32.400
12-İSVİÇRE 32.775
11- ÇEKYA 35.550
10- İSKOÇYA 36.050
9- TÜRKİYE 38.100
8-BELÇİKA 46.800
7-PORTEKİZ 55.482
6-HOLLANDA 61.300
5-FRANSA 64.997
4-ALMANYA 82.767
3-İTALYA 85.855
2-İSPANYA 86.864