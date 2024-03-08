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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra... - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum! Fenerbahçe'nin galibiyetinden sonra...

        Avrupa kupalarında 2023-2024 sezonunda bir hafta daha geride kaldı. Avrupa'da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Fenerbahçe, Union SG'yi 3-0 yendi. Avrupa'daki maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. İşte son durum...

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        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 10:28 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:28
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        Avrupa kupalarında bir hafta daha geride kaldı. Türkiye, 2023-2024 sezonunda Avrupa kupalarının grup aşamasına üç takımla başladı.

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        Temsilcilerimizden Galatasaray ve Beşiktaş elenirken UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe ise yoluna devam ediyor.

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        Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint Gilloise'ye konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek İstanbul’a tur için büyük avantajla döndü.

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        Fenerbahçe’nin kazanması Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması yeri açısından da büyük önem taşıyor.

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        Çünkü Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasını ilk 10 sırada tamamlaması önümüzdeki senelerde Avrupa Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılacak takım sayısını belirleyecek.

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        Fenerbahçe, Belçika deplasmanında kazanmasıyla ülke puanına 500 puanlık katkı yaptı.

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        UEFA Ülke puanı sıralamasının zirvesinde ise topladığı 101.553 puanla İngiltere bulunuyor.

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        İŞTE 8 MART 2024 İTİBARİYLE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

        15- DANİMARKA 31.450

        9

        14- NORVEÇ 31.625

        10

        13-AVUSTURYA 32.400

        11

        12-İSVİÇRE 32.775

        12

        11- ÇEKYA 35.550

        13

        10- İSKOÇYA 36.050

        14

        9- TÜRKİYE 38.100

        15

        8-BELÇİKA 46.800

        16

        7-PORTEKİZ 55.482

        17

        6-HOLLANDA 61.300

        18

        5-FRANSA 64.997

        19

        4-ALMANYA 82.767

        20

        3-İTALYA 85.855

        21

        2-İSPANYA 86.864

        22

        1-İNGİLTERE 101.553

        23
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