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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

        ABD Başkanı Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü

        ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasında, "Gazze'de 30 binden fazla Filistinli öldürüldü, bunların çoğu Hamas üyesi değildi; binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 06:53 Güncelleme: 08.03.2024 - 07:04
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        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
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        ABD Başkanı Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı "Birliğin Durumu" (State of the Union) konuşmasında Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı.

        Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim'deki Hamas saldırısından "İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı" diyerek bahsetti ve "İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu" savundu.

        Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı." şeklinde konuştu.

        "İSRAİL ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI"

        AA'nın haberine göre; Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.

        Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:

        "Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz."

        Biden ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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