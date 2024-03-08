İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu: 2. Dünya Savaşı sonrası yıllardır süren tarafsızlığı sona erdi

BLINKEN: TARİHİ BİR AN

İsveç Başbakanı Kristersson ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Burada düzenlenen törenle İsveç'in ittifaka "katılım belgesinin" resmi olarak verildi.

Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an. İttifak açısından tarihi bir olay. NATO ittifakımız artık her zamankinden daha güçlü ve daha büyük." dedi.

İSVEÇ: GURURLUYUZ

Kristersson ise, "Bugün gerçekten tarihi bir gün. Gururluyuz. Tüm NATO müttefiklerimizin yüksek beklentilerini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.