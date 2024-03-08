İsveç resmen NATO'nun 32. üyesi oldu: 2. Dünya Savaşı sonrası yıllardır süren tarafsızlığı sona erdi
2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik gerekçeleriyle NATO'nun kapısını çalan İsveç, başvurusundan 659 gün sonra resmen NATO'ya katıldı. Böylece NATO'nun 32. üyesi olan İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası yıllardır sürdürdüğü tarafsızlık politikası sona erdi
Rusya'nın 2022 Şubat ayında Ukrayna'yı işgalinin ardından güvenlik kaygılarının artmasıyla NATO üyesi olmak için başvuruda bulunan İsveç, ittifakın resmen 32. üyesi oldu. Böylece İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlık ilkesi de sona erdi.
BIDEN: NATO HER ZAMANKİNDEN GÜÇLÜ VE KARARLI
ABD Başkan Joe Biden, İsveç'i NATO'ya katılımı sebebiyle tebrik etti ve "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna halkına karşı acımasız saldırı başlattığında, Avrupa'yı zayıflatabileceğini ve NATO'yu bölebileceğini düşündü. Bunun yerine Mayıs 2022'de son derece iki yetenekli orduya sahip ortaklarımız İsveç ve Finlandiya, NATO'ya tam üyelik başvurusunda bulundu. Finlandiya'nın ardından İsveç'in de ittifaka katılması NATO her zamankinden daha güçlü ve kararlı" dedi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Biden'ın Kongre'deki "Birliğin Durumu" konuşmasında onur konuğu olarak yer aldı.
BLINKEN: TARİHİ BİR AN
İsveç Başbakanı Kristersson ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Burada düzenlenen törenle İsveç'in ittifaka "katılım belgesinin" resmi olarak verildi.
Blinken, "Bu İsveç için tarihi bir an. İttifak açısından tarihi bir olay. NATO ittifakımız artık her zamankinden daha güçlü ve daha büyük." dedi.
İSVEÇ: GURURLUYUZ
Kristersson ise, "Bugün gerçekten tarihi bir gün. Gururluyuz. Tüm NATO müttefiklerimizin yüksek beklentilerini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
Kristersson ise, "Bugün gerçekten tarihi bir gün. Gururluyuz. Tüm NATO müttefiklerimizin yüksek beklentilerini karşılayacağız." ifadelerini kullandı.
STOLTENBERG: İSVEÇ HAK ETTİĞİ YERE ALACAK
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bunu "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi ve "İsveç artık NATO masasında hak ettiği yeri alacak ve NATO politikalarını ve kararlarını şekillendirmede eşit söz hakkına sahip olacak" açıklamasında bulundu.
İsveç bayrağı Pazartesi günü NATO'nun Brüksel'deki genel merkezinin önünde göndere çekilecek.
Başvurusunun ardından 659 gün sonra NATO üyesi olan İsveç'in üyeliği uzun bir süre Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmamıştı. Türkiye'nin güvenlik kaygıları nedeniyle İsveç'in üyeliğine onay vermemesi, geniş kapsamlı diplomatik temasların ardından giderildi. Türkiye, İsveç'in üyeliğini Ocak ayında onayladı.
Türkiye'nin onayının ardından onay vermesi gereken son ülke olarak Macaristan kalmıştı. Macaristan'ın da 26 Şubat'ta İsveç'in üyeliğine onay vermesinin ardından, NATO üyesi olmasının önünde bir engel kalmamıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.