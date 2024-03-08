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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Ahmet Selim Kul, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını kaleme aldı: Bu gece Avrupa'nın kralı Fener - Fenerbahçe Haberleri

        Ahmet Selim Kul, Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçını kaleme aldı: Bu gece Avrupa'nın kralı Fener

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yı 3-0 mağlup etti ve Avrupa'da destan yazdı. Sarı-lacivertlilere tur kapısını sonuna kadar aralarken Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul müsabakayı kaleme aldı

        Giriş: 08.03.2024 - 01:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 01:48
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        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
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        Bu yazı futbol yazısı niyetiyle yazılmaya başlansa da Fenerbahçe Beko’nun Real Madrid’i deplasmanda 79-89 yenmesiyle Avrupalı Fenerbahçe’ye bu ülkeye Avrupa arenasında böyle gurur dolu bir gece yaşattığı için teşekkür ederek başlamam gerektiğine karar verdim. Fenerbahçe Spor Kulübü bu akşam için Avrupa’nın kralı olmuştur. Olimpik branşlar, futbol, basketbol, voleybol ve daha nicesi… Emeği geçen herkese teşekkür etmeliyiz.

        TECRÜBELİ ÇAYLAĞI MAT ETTİ

        Union Saint-Gilloise müsabakasına gelecek olursak gün içerisinde Habertürk ekranlarında Fenerbahçe’nin Avrupa Konferans Ligi’ndeki zorlu eşleşmesiyle ilgili umutlu olduğumu vurgularken sarı-lacivertlilerin Avrupa kupalarında son yıllarda çok iyi performanslar sergilediğinin altını çizmiştim. Fenerbahçe Avrupa’da 2 ve 3 numaralı kupalarda rüştünü ispat etmiş ve her takımın çekindiği bir takım.

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        Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe’yi yenemeden kupayı kazandı. Sevilla çok küçük detaylarla Fenerbahçe’yi eleyip final oynadı. Fenerbahçe buralara kadar çok güçlü performanslar sergiledi. Bu yüzden bu akşamki sonuç tamamen bu gelenekten gelen bir üstünlük oldu. Rakip tam anlamıyla ciddiye alınınca Avrupa’nın tecrübelisi, Avrupa’nın çaylağını mat etti. Fenerbahçe hem tecrübeli hem Avrupalı…

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        BELÇİKA FUTBOLU ÇOK ÖNÜMÜZDE

        Belçika hem lig hem de milli takım seviyesinde bizim çok üstümüzde bir ülke. Bu ülkenin liginde en yakın takipçisine 8 puan fark atarak Fenerbahçe’nin karşısına gelen Union Saint-Gilloise bu turda çekilebilecek en güçlü 1-2 takım arasında yer alıyordu. Fenerbahçe’nin ana parçaları içeride olduğunda gerçekten çok güçlü bir oyunu olduğunu birçok kez bu köşede yazmış biri olarak Fenerbahçe’nin bu seviyede bir testini izlemek bir futbolsever olarak fazlasıyla heyecan vericiydi…

        Temsilcimiz maçın büyük bir kısmında oyun kontrolünü elinde tuttu.

        Zaman zaman rakip enerjisiyle ciddi baskı dilimleri yaratsa da bu bölümlerde dahi Fenerbahçe çok fazla pozisyon vermedi. Sarı-Lacivertliler oyun aklının baskın olduğu bölümlerde rakibine sahasında 3 gol atma gibi bir gövde gösterisi yaptı. Buna rağmen ikinci maçta rakip ortaya bir direnç koyacaktır. Bu hezimeti 3-0’dan dönmek için bir motivasyon kaynağına çevirmeye çalışacaklardır. Rövanş maçı asla zor olmayacak. Bu akşam rakip biraz daha şanslı olsa farklı bir hikaye de olabilirdi ama Fenerbahçe’nin maçın her dakikasında ne yaptığını çok iyi bildiği izleniminden bir an olsun bile uzaklaşmadı.

        İSMAİLLER SÜRKLASE ETTİ

        Maçın ve gecenin yıldızları tartışmasız İsmail Kartal ve İsmail Yüksek oldular. İsmail Kartal tercihleri ve planıyla, İsmail Yüksek ise A+ seviyede bir orta saha oyuncusu seviyesindeki futboluyla Belçika Ligi liderini sürklase ettiler.

        Fenerbahçe’de bu maçta pas kalitesi zaman zaman engellenmesi çok zor bir seviyeye çıktı. Şüphesiz ki futbol için Fred kalan tüm maçlarda sahada olmalı. Fenerbahçe’yi izlemesi çok keyifli bir takım yapıyor. Gecenin şanssızı ise Çağlar Söyüncü oldu. Dilerim sakatlığı ciddi değildir.

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        SAKATLIK KONUSU

        Dikkat çekmemiz gereken bir diğer nokta ise bu sakatlık meselesi… Sakatlıktan dönen oyuncuların tekrar sakatlanması, Fenerbahçe’nin bir türlü sakatlık sarmalından çıkamaması, sakatlıkların sık bir şekilde uzun süreli olması en kritik viraja girilirken alarm veren bir durum.

        Fenerbahçe yönetimi bu noktada atılması gereken adımlar varsa düşünmeden atmalı. Yoksa telafisi mümkün olmayan sorunlarla karşı karşıya kalınabilir.

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