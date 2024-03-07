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        Haberler Gündem Sudan Cumhurbaşkanının oğlu Ankara'da kaza yaptı - En son haberler

        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu Ankara'da kaza yaptı

        Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle önünde ilerleyen araca çarpması sonucu ağır yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 22:45 Güncelleme: 07.03.2024 - 23:15
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        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
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        Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, motosikletiyle gittiği esnada önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Yola savrulan Rahman, ağır yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kızılcaşar Mahallesi Kiraz Bulvarında meydana geldi. Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman idaresindeki motosiklet, önünde giden hafif ticari araca çarptı. Kazanın şiddetiyle motosiklet devrilirken Rahman, metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde ağır yaralı olduğu belirlenen Rahman, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Hastanede yoğun bakım sevisine alınan Rahman'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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        #Sudan Cumhurbaşkanı
        #Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman
        #haberler
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