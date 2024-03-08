Galatasaray'ın Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'i!

SON DOKUZ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

LİGDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.