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        Bodrum'da dolu ve sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:15
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        Bodrum'da dolu ve sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

        Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sabah saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başta Gümbet Mahallesi olmak üzere yarımadanın güney bölgelerinde etkili olan dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu kentin bazı bölgelerini beyaza çevirdi. Kuvvetli sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Yağışların ardından yarımadanın güney bölgeleri tekrar güneşli havanın etkisi altına girdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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