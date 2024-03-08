Bodrum'da dolu ve sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda suyla doldu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da sabah saatlerinde 15 dakika etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Başta Gümbet Mahallesi olmak üzere yarımadanın güney bölgelerinde etkili olan dolu yağışında sürücüler zor anlar yaşadı. Fındık büyüklüğündeki dolu kentin bazı bölgelerini beyaza çevirdi. Kuvvetli sağanak nedeniyle de cadde ve sokaklar göle döndü, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağışların ardından yarımadanın güney bölgeleri tekrar güneşli havanın etkisi altına girdi.