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        Yalıkavakspor hentbolda Avrupa'da avantaj peşinde

        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek finalinde temsilcimiz Yalıkavakspor yarın Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:43
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        Yalıkavakspor hentbolda Avrupa'da avantaj peşinde
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        Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek finalinde temsilcimiz Yalıkavakspor yarın Portekiz'de Sport Lisboa E Benfica'ya konuk olacak. Lizbon kentindeki Pavilhao da Luz No 2 Spor Salonu'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Yalıkavak, 17 Mart Pazar günü Bodrum'da taraftarı önünde oynayacağı rövanş öncesi ilk maçta yarı final için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.

        Bu sezon Avrupa'da 3 tur birden geçerek adını çeyrek finale yazdıran Bodrum temsilcisi Yalıkavakspor, önceki turlarda Portekiz'in ADA de Sao Pedro do Sul, İtalya'nın SSV Brixen Südtirol takımları ve Ankara Yenimahalle'yi elemeyi başardı. Avrupa'da 3 yıl önce 2021'de EHF Kupası'nda yarı finale kalmayı başaran temsilcimiz o dönem takımda ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle maçlarını oynayamadan elendikten sonra yine yarı final kapısına geldi.

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