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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mervegül Bayer'in cenazesini kadınlar omuzladı! Mervegül'e veda!

        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!

        Mersin'in Tarsus ilçesinde, 1 yıl önce boşandığı polis memuru 41 yaşındaki Mustafa Yıldır tarafından tabancayla öldürülen satış danışmanı 31 yaşındaki Mervegül Bayer'in cenazesi toprağa verildi. Bayer'in cenazesini kadınlar taşıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 11:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 11:20
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        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
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        Mersin'de olay, dün sabah saatlerinde Tarsus ilçesinin Yenice Mahallesi’ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi.

        KONUŞMAK İÇİN BULUŞTULAR

        DHA'da yer alan habere göre Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi Mervegül Bayer ile konuşmak için buluştu.

        BEYLİK SİLAHIYLA BAŞINDAN VURDU

        Bir süre konuşan Yıldır ile Bayer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla Mervegül Bayer'in başına ateş etti.

        İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

        Mustafa Yıldır, daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İKİSİ DE HAYATLARINI KAYBETTİ

        Ekipler, Yıldır'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen Mervegül Bayer ise ambulansla hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Bayer ve Yıldır'ın cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

        CENAZESİNİ KADINLAR TAŞIDI

        Mervegül Bayer’in cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Tarsus’un Yenice Mahallesi’ne getirilen Bayer’in cenazesi Yenice Mezarlığı’na götürüldü.

        GÖZYAŞLARIYLA VEDA ETTİLER

        Bayer’in tabutu, cenaze namazının ardından kadınlar tarafından omuzlara alınarak mezara taşındı. Kadınların alkışları eşliğinde Mervegül Bayer’in cenazesi, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

        Polis memuru Mustafa Yıldır’ın cenazesi ise bugün Tarsus'ta toprağa verilecek.

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        #Mervegül Bayer
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