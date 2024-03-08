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        Bodrum FK'da Arda ameliyat oldu

        1'inciLig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde Arda Çetin apandisit ameliyatı oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:31 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:31
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        Bodrum FK'da Arda ameliyat oldu
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        1'inciLig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde Arda Çetin apandisit ameliyatı oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bodrum FK'nın açıklamasında, "Futbolcumuz Arda Çetin’e akut apandisit teşhisi konmuş ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

        Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Arda Çetin’e geçmiş olsun temennisiyle, acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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