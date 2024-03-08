Bodrum FK'da Arda ameliyat oldu

Ameliyat sonrası sağlık durumu iyi olan Arda Çetin’e geçmiş olsun temennisiyle, acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.

1'inciLig ekiplerinden Bodrum Futbol Kulübü'nde Arda Çetin apandisit ameliyatı oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, genç futbolcunun durumunun iyi olduğunu açıkladı. Bodrum FK'nın açıklamasında, "Futbolcumuz Arda Çetin’e akut apandisit teşhisi konmuş ve başarılı bir ameliyat geçirmiştir.

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