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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, kadınlara karanfil dağıttı

        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında hastaneleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:19 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:19
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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, kadınlara karanfil dağıttı
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        Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında hastaneleri ziyaret etti.

        Ziyarette kadınların sorunlarını dinleyen Kökten, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personelle ve tedavi olmaya gelen hasta ve yakınlarına karanfil dağıttı.

        Kadınların hayatımızda önemli bir yeri olduğunun altını çizen Kökten, kadınların sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

        Kökten'e ziyaretinde, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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