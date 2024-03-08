Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, kadınlara karanfil dağıttı

Kökten'e ziyaretinde, belediye meclis üyesi adayları ve partililer eşlik etti.

Kadınların hayatımızda önemli bir yeri olduğunun altını çizen Kökten, kadınların sadece bir gün değil, her gün hatırlanması gerektiğini vurguladı.

Ziyarette kadınların sorunlarını dinleyen Kökten, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın personelle ve tedavi olmaya gelen hasta ve yakınlarına karanfil dağıttı.

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