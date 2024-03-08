Datça'da Sirtaki Festivali başladı

Fidan dikimi, imza günü ve söyleşilerin de yer alacağı festival 10 Mart'ta sona erecek.

Cumhuriyet Meydanı'nda dans gösterileriyle başlayan etkinlikte, Yunanistan'ın Sömbeki Adası (Simi) Belediye Başkanı Elefterios Papakaladoukas'ın yaptığı dans izlendi. Yurtiçi ve yurt dışından gelen 150 dansçının sirtaki, sokak gösterisi ve dans performansı beğeni topladı.

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