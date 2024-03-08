Rusya Devlet Başkanı Putin eğitim uçağı kullandı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Krasnodar'daki askeri havacılık okulunu ziyareti sırasında bir eğitim uçağını kullandı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati kapsamında dün Rusya'nın Krasnodar kentini ziyaret etti. Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Pilot Okulu mezunlarıyla bir araya geldi.
Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Pilot Okulu mezunlarıyla bir araya geldi.
Rus lider Putin, burada eğitim uçağı kullandı.
İki hafta önce Tu-160 stratejik bombardıman uçağını da kullanan Putin, okulun kadın mezunlarıyla yaptığı toplantıda, bombardıman uçağının Savunma Bakanlığı tarafından konuşlandırılmaması nedeniyle bu uçakla uçuşunun planlanmadığını söyledi.
Putin görüşmenin ardınadan eski öğrencilerine çiçek takdim etti.