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        Haberler Dünya Putin eğitim uçağı kullandı

        Rusya Devlet Başkanı Putin eğitim uçağı kullandı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Krasnodar'daki askeri havacılık okulunu ziyareti sırasında bir eğitim uçağını kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 15:20 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:20
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iş seyahati kapsamında dün Rusya'nın Krasnodar kentini ziyaret etti. Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Pilot Okulu mezunlarıyla bir araya geldi.

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        Putin, Krasnodar Yüksek Askeri Havacılık Pilot Okulu mezunlarıyla bir araya geldi.

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        Rus lider Putin, burada eğitim uçağı kullandı. 

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        İki hafta önce Tu-160 stratejik bombardıman uçağını da kullanan Putin, okulun kadın mezunlarıyla yaptığı toplantıda, bombardıman uçağının Savunma Bakanlığı tarafından konuşlandırılmaması nedeniyle bu uçakla uçuşunun planlanmadığını söyledi.

         

         

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        Putin görüşmenin ardınadan eski öğrencilerine çiçek takdim etti.

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