25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek

Yaklaşık 6 yıl önce kadın hekimler tarafından kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), kadının toplumdaki duruşunu kuvvetlendirmek için var gücüyle çalışıyor.

Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatında zorluk yaşayan, güncel eğitim olanaklarına erişemeyen, toplumun her kesiminden çocuklara ve gençlere destek olmayı amaçlayan KAHEV, eğitim kurumlarının şartlarının iyileştirilmesini, eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar yapıyor. İyi eğitimli, donanımlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.

KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, "25 kadın hekim olarak çıktığımız bu eğitim yolunda 25 bin kadın hekim olarak yürümeye devam ediyoruz. KAHEV, kadınların birbirlerine olan güvenin, inancının, cesaretinin ve çalışkanlığının bir eseridir" dedi.

Kadınların toplumda erkeklerle eşit şartlar altında yaşamaları gerektiğini düşündüklerini söyleyen Başer, "Bu sebeple eğitimde fırsat ve cinsiyet eşitliği olsun istiyoruz. Kız çocuklarımızın meslek sahibi olmalarını çok önemsiyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen kız çocukları geleceğe çok daha iyi nesiller yetiştirecektir" diye konuştu.

Bursiyer seçimlerinde kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Başer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların hayatlarına erkeklerden 1-0 geride başlamalarını istemiyoruz. Bu sebeple her bölümden kız öğrencilerimize burs vermeye devam ediyoruz, onların donanımlarını artırmak için birçok kamp yapıyoruz. Eğitimler düzenleyerek kız çocuklarının geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını destekliyoruz."

"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN ARKASINDA OLACAĞIZ"

Başer, kız çocuklarının yeterli eğitim olanaklarıyla buluşabildiği takdirde yapabileceklerinin sınırsız olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Yeter ki onları desteklemeyi ve yüreklendirmeyi bilelim. Bizler eğitimli kadınlar olarak gençlerimizin, kız öğrencilerimizin her zaman arkasında olacağız. KAHEV, kadınlardan oluşan bir güç birliğidir ve kadınlara sonuna kadar destek vermeye devam edecek" dedi.

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Bugüne kadar KAHEV’den 880 bursiyer mezun edildi. Bu öğrencilerin 564 tanesi kadın ve hepsi meslek sahibi.

Başer, "Bizim en çok mutlu olduğumuz konu onların hayatın içinde aktif bir şekilde yer aldıklarını görmek. Güçlü ve kendi ayakları üstünde olduklarına şahitlik etmektir" diye konuştu.

26 binden fazla gönüllüsü olan KAHEV, 5 binden fazla öğrenciye düzenli burs sağlıyor. COVID-19 salgını döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına da düzenli bir şekilde burs ve destek veriyor.