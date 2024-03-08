25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
25 kadın hekim olarak çıktıkları eğitim yolunda 25 bin kadın hekim olarak yürümeye devam ettiklerini belirten KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel açıklamalarda bulundu. Başer, kız çocuklarının hayatlarına 1-0 geride başlamalarını istemedikleri için eğitim bursu verirken onlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını söyleyerek, "Kız çocuklarımızın meslek sahibi olmalarını çok önemsiyoruz. Kız çocuklarının yeterli eğitim olanaklarıyla buluşabildiği takdirde yapabileceklerinin sınırsız olduğunu düşünüyoruz" dedi
Yaklaşık 6 yıl önce kadın hekimler tarafından kurulan Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), kadının toplumdaki duruşunu kuvvetlendirmek için var gücüyle çalışıyor.
Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitim hayatında zorluk yaşayan, güncel eğitim olanaklarına erişemeyen, toplumun her kesiminden çocuklara ve gençlere destek olmayı amaçlayan KAHEV, eğitim kurumlarının şartlarının iyileştirilmesini, eğitim kalitesinin artırılması için çalışmalar yapıyor. İyi eğitimli, donanımlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor.
"25 BİN KADIN HEKİM OLARAK YÜRÜMEYE DEVAM EDİYORUZ"
KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, "25 kadın hekim olarak çıktığımız bu eğitim yolunda 25 bin kadın hekim olarak yürümeye devam ediyoruz. KAHEV, kadınların birbirlerine olan güvenin, inancının, cesaretinin ve çalışkanlığının bir eseridir" dedi.
"KIZ ÇOCUKLARIMIZIN MESLEK SAHİBİ OLMALARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Kadınların toplumda erkeklerle eşit şartlar altında yaşamaları gerektiğini düşündüklerini söyleyen Başer, "Bu sebeple eğitimde fırsat ve cinsiyet eşitliği olsun istiyoruz. Kız çocuklarımızın meslek sahibi olmalarını çok önemsiyoruz. Kendi ayakları üzerinde durabilen kız çocukları geleceğe çok daha iyi nesiller yetiştirecektir" diye konuştu.
"KIZ ÇOCUKLARININ HAYATLARINA 1-0 GERİDE BAŞLAMALARINI İSTEMİYORUZ"
Bursiyer seçimlerinde kız çocuklarına pozitif ayrımcılık yaptıklarını dile getiren Başer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların hayatlarına erkeklerden 1-0 geride başlamalarını istemiyoruz. Bu sebeple her bölümden kız öğrencilerimize burs vermeye devam ediyoruz, onların donanımlarını artırmak için birçok kamp yapıyoruz. Eğitimler düzenleyerek kız çocuklarının geleceğe daha sağlam adımlarla hazırlanmasını destekliyoruz."
"KIZ ÖĞRENCİLERİMİZİN HER ZAMAN ARKASINDA OLACAĞIZ"
Başer, kız çocuklarının yeterli eğitim olanaklarıyla buluşabildiği takdirde yapabileceklerinin sınırsız olduğunu düşündüklerini ifade ederek, "Yeter ki onları desteklemeyi ve yüreklendirmeyi bilelim. Bizler eğitimli kadınlar olarak gençlerimizin, kız öğrencilerimizin her zaman arkasında olacağız. KAHEV, kadınlardan oluşan bir güç birliğidir ve kadınlara sonuna kadar destek vermeye devam edecek" dedi..png
Bugüne kadar KAHEV’den 880 bursiyer mezun edildi. Bu öğrencilerin 564 tanesi kadın ve hepsi meslek sahibi.
Başer, "Bizim en çok mutlu olduğumuz konu onların hayatın içinde aktif bir şekilde yer aldıklarını görmek. Güçlü ve kendi ayakları üstünde olduklarına şahitlik etmektir" diye konuştu.
26 binden fazla gönüllüsü olan KAHEV, 5 binden fazla öğrenciye düzenli burs sağlıyor. COVID-19 salgını döneminde yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına da düzenli bir şekilde burs ve destek veriyor.