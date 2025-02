CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile pazar günü Ankara'da görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve ön seçim konularında yapılan görüşmelerin ardından Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Özel'in açıklamalarından dikkat çeken satır başları:

"Son dönemde grup toplantılarımızda partimize çok kıymetli katılımlar oluyor. Baba ocağına dönüyorlar, partimizin gücüne güç katıyorlar. 2019 yılında Şırnak İdil'de el yapımı patlayıcıyı imha ederken şehit olan Astsubay Esma Çevik'in babası Hüseyin Akgül'e de CHP rozetini taktık. Kendisine hoş geldiniz diyorum.

Sayın Devlet Bahçeli'nin, bir kalp kapakçığı operasyonu geçirdiğini öğrendik. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Bu süreçte MHP ve Sayın Bahçeli ile ilgili olumsuz bir açıklamamız olmadı. Ne olursa olsun, hastalık ve ölüm gibi durumlarda böyle yorumlardan kaçınmak gerekir. Ama bugün sağlık dilemenin günüdür.

Kartalkaya faciası 3 hafta oldu. 36'sı çocuk 78 can gitti orada. İçişleri Bakanı en geç 10 gün içinde sorumluların ortaya çıkacağını söylüyordu. 21 gün geçti ağzını bıçak açmadı. Kendisi kime uzanırsa uzansın, mülkiye müfettişleri var çözülecek diyordu. Sabah saatlerinde bize son can kaybına ilişkin o sayıya yakın bir sayı söylendi. Ancak beyefendi bu rakamı, Kürşad Zorlu'ya rozet takana kadar açamadı. Şimdi de 23 Şubat AK Parti kongresini bekliyoruz Turizm Bakanının değiştirilmesi için.

Bilirkişi diyor ki Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumludur. Dediler ki Bolu Belediyesi'ni yaz. Sonra bilirkişi heyetini genişletti. Daha sonra da 'O bilirkişi yeterli değil' deyip heyet oluşturdular.

İstanbul'da 71, Ankara'da 39 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybettiler. 5 kişilik bir heyetle hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle görüşüyoruz. Defalarca bu konuda komisyon kurulmasını önerdik. Geçen yıl 500 kişi öldü, bu yıl 600'ün üzerine çıkacak bu can kaybı. Ama reddediyorlar. Hükümete dokunmayacaksa komisyonu kuruyorlar. Bu hafta yine komisyon teklifinde bulunacağız yine kaçacaklar. Bu ölümün bir ucu yoksullukta, diğer ucu da alkol ürünlerine yapılan yüksek vergiye dayanıyor. Bu vergi içki içene ölümü göze alarak vahşi bir vergilendirmedir. Meseleye ideolojik yaklaştıkları için hırsla, öfkeyle vergi alıyorlar.

Sayın Ümit Özdağ tutuklu, başkan vekilini ziyaret ettim. Hemen her gün bir iki arkadaşımız kendisini ziyaret etmektedir. Büyük bir hukuksuzluğu da tekrar hatırlatmak istiyorum. Ankara'da yemek yerken yaka paça itibarsızlaştırılarak gözaltına alındı. Antalya'da işlediği iddia edilen suçla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İkameti belli, yeri yurdu belli. Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklayamadılar, 11 tane tweet var deyip, seyyar giyotin katledecekleri ayağına getirtiyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı. Aslında HSK'nın harekete geçip, 'Arkadaşım sen napıyorsun' diye sorması lazım.

Her yıl 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde Erdoğan'ın oğlu, Gazze için yürüyüş yapınca serbest, biz talepte bulunduğumuz zaman CHP'ye yasak. Biz Bülent Ecevit nerede duruyorsa oradayız. Biz Deniz Gezmiş ve arkadaşları nerede duruyorsa oradayız. Erdoğan'da böyle büyük alkışı, 'Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım' dediğinde almıştı. Aferin Erdoğan'a, aferin BOP'un eş başkanına.

Seçimin zamanında yapılacağını söylüyorlar. 1 yıl önce erken seçimi yüzde 29 ölçen firma bu ay yüzde 70 ölçmüş durumda. Milletin seçim takvimi başlamıştır. Erken seçimin adayı erken açıklanır arkadaşlar. Partimize üye olan üyelerimizle birlikte, tüm örgütlerimizle adayımızı belirleyeceğimizi açıklamıştık. Karşıdaki ise yargıyı kullanarak insanları sindirerek kimine kayyum atayarak mücadele ediyor. Aday kim olacak diye kriz çıkacak mı diyerek CHP'lileri umutsuzluğa sevk etmek istiyor. Biz kararlı adımları atmak için tüm hazırlıklarımızı yaptık.

Bir kişi, iki kişi değil, onun karşısına kimi dikeceksek arkasında 1 milyon 600 kişiyi de koyarak, arkasında biz varız diyeceğiz. Önemli bir toplantı yaptık, o toplantının sonunda fotoğrafı gördünüz. Gülen yüzlerden bile bir kriz çıkarmaya çalıştılar. Dün akşam Mansur Yavaş masadan kalktı diye haber yaptılar. Mansur Yavaş, her şartta her koşulda aday olacağını söylemiş diyorlar.

Yeniden yükselen heyecanı dizginleriz diye yalana başvuruyorlar. Mansur başkan siz anlatın bu kara propaganda bitsin dedi.

1. Partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı, milletimizi hayalkırıklığına uğratmama konusunda tam mutabakat sağlandı.

2. Türkiye'ye örnek olmuş iki ismimizin ön seçime girip yıpratmaması konusunda fikirbirliğine vardık. Hepsi bizim partilimiz onların vereceği karara ben de saygılıyım.

3. Tam mutabakat sağlandı. Her iki belediye başkanımızın gösterdiği görüntü samimi, ahlaklı, milleti merkeze alan bir tutumdur. Her iki başkanımızın olağanüstü çabalarına her ikisinin kurduğu ağabey-kardeş ilişkisine, milleti kurtaralım da ne olursa olsun yaklaşımına teşekkür ediyorum.

Son alarak belirlenen seçim takvimine göre 28 Şubat Cuma günü 17.00'ye kadar CHP'nin adayını belirlemek için baba evine gelip kaydolmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince 23 Mart Pazar günü yapacağımız ön seçimle belirleyeceğiz. Hayırlı olsun.

Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Birliğimizi bozamayacaksın. Salon adamı Erdoğan, halkın adayı karşında olacak. Krizi bitireceğiz, zaferi getireceğiz. Türkiye ittifakını meydan meydan büyütmeye Türkiye'ye kazandırmaya iddialıyız. Biz kazanacağız Türkiye kazanacak."