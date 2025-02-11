İstanbul'da yarın okullar il genelinde tatil edildi. İstanbul Valisi Gül "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.

Gül, Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini söyledi ve "12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

Vali Gül "Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." açıklamasını yaptı.

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İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir.



Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir.



Bu nedenle 12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul… — Davut GÜL (@gul_davut) February 11, 2025

Avrupa Yakasında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Beylikdüzü çevresi beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kardan adam yapıp eğlendi.

Dün akşam kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar karla kaplandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi. Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.