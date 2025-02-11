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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: İstanbul'da okullar tatil mi oldu? İstanbul Valisi'nden açıklama geldi!

        İstanbul'da okullar tatil oldu

        İstanbul'da yılın ilk karıyla birlikte tatil haberi de geldi. İstanbul Valisi Gül, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 18:25 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:50
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        İstanbul'da okullar tatil oldu
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        İstanbul'da yarın okullar il genelinde tatil edildi. İstanbul Valisi Gül "İstanbul genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, soğuk havanın da etkisiyle yaşamı olumsuz yönde etkilemektedir." dedi.

        Gül, Meteorolojik verilere göre kar yağışı ve soğuk havanın şehir genelinde etkisini devam ettirmesinin beklendiğini söyledi ve "12.02.2025 Çarşamba Günü İstanbul genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim – öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." dedi.

        Vali Gül "Öte yandan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler, kronik hastalığı bulunanlar ve hamile personelimiz de 12.02.2025 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır." açıklamasını yaptı.

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        Avrupa Yakasında sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle, Beylikdüzü çevresi beyaza büründü. Bazı vatandaşlar kardan adam yapıp eğlendi.

        Dün akşam kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar, sabah saatlerinden itibaren kent genelinde etkili oldu.

        Avrupa Yakası'nda özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir, Avcılar, Arnavutköy, Esenyurt, Küçükçekmece ve Sultangazi'de yollar karla kaplandı.

        Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beylikdüzü, Beykoz, Sultangazi, Büyükçekmece ve Küçükçekmece'de eğitime ara verildi. Tatil haberinin ardından bazı öğrenciler evlerine yürüyerek giderken, bazıları da kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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