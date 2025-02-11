"Beşiktaş" dedi, uçağa bindi!
Beşiktaş'ın yeni transferi Elan Ricardo'ya Brezilya'dan Santos talip olurken İngiltere'den Watford'ın da ilgisi vardı. Siyah-beyazlıları seçen genç oyuncu ise İstanbul'a geldi.
Beşiktaş, orta sahaya Elan Ricardo'yu transfer ettiğini resmen açıkladı. İstanbul'a gelen genç futbolcu ile 4.5 yıllık sözleşme imzalanacak. 2 milyon Euro civarında bonservis bedeli bulunan 20 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar 300 bin Euro, senelik ise 600 bin Euro kazanacak.
Elan Joseph Ricardo Ochoa, 20 Şubat 2004'te Kolombiya'nın Barranquilla şehrinde dünyaya geldi.
Futbol kariyerine Junior de Barranquilla'nın genç takımlarında başlarken buradaki yetenekleriyle dikkat çekti.
Elan Ricardo, profesyonel kariyerine CD La Equidad Seguros SA takımında başladı. 2023'te bu takımla profesyonel sözleşme imzaladı.
Top kontrolü ve pas yeteneği ile dikkat çeken Ricardo, hem ofansif hem de defansif olarak oyunu iki yönüyle de oynuyor.
Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES) verilerine göre Elan Ricardo, dünyada 21 yaş altı en iyi şut çeken orta sahalar arasında.
Beşiktaş yönetimi, bu hamleyle orta alana dinamizm katmayı hedeflerken ilerleyen dönemde de satış yapıp gelir elde etmeyi hedefliyor.
Keny Arroyo'dan sonra bu kez de orta sahaya Güney Amerika'dan genç bir futbolcu transfer eden Beşiktaş, Brezilya ekibi Santos ile girdiği yarışı da kazandı.
Brezilya ekibi Santos, Arroyo da olduğu gibi oyuncu için ciddi girişimlerde bulunsa da Ricardo'nun tercihi Beşiktaş oldu.