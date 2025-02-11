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        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!

        Galatasaray, Lens'tan kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski'ye yer açmak için Mauro Icardi'nin lisansını askıya almayı düşünüyor

        Giriş: 11.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:17
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        Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı!
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        Galatasaray transfer döneminin son günlerinde sağ bekine kavuştu. Sarı-kırmızılılar Lens'ın Polonyalı futbolcusu Przemyslaw Frankowski'yi İstanbul'a getirdi ve mecburi satın alma maddesiyle kiraladı.

        29 yaşındaki futbolcu 3,5 sezonluk resmi sözleşmeyi imzalarken yabancı kotası da soru işaretlerini doğurdu.

        Yabancı oyuncu kotası dolu olan sarı-kırmızılılar, Frankowski'nin lisansını çıkarabilmek için bir yabancı oyuncuya veda etmek durumunda.

        Galatasaray sezonu kapatan Mauro Icardi'nin lisansını askıya almayı düşünüyor. Tottenham müsabakasında dizinden sakatlanan Arjantinli futbolcunun sahalara dönmesinin 8-9 ay sürmesi bekleniyor.

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        Galatasaray sağlık heyeti, Icardi'nin daha erken şekilde futbol oynamasının riskli olacağını düşünüyor. Rehabilitasyon çalışmalarına devam eden Arjantinli golcü sahalara daha erken dönmeyi istese de Galatasaraylı yetkililer bu duruma karşı çıkıyor.

        Sarı-kırmızılı kulüp Avusturya pasaportu olan Yusuf Demir'le yolları ayırmak yerine sezonu kapatan Icardi'nin lisansını askıya alacak.

        Frankowski'nin lisansı, Icardi'nin lisansının askıya alınmasından sonra çıkarılacak. Polonyalı futbolcu UEFA Avrupa Ligi'nde ise transferi liste tesliminden sonra gerçekleştiği için statü gereği forma giyemeyecek.

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