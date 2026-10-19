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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Thomas Reis: Savunmadaki gücümüzün farkındayız!

        Thomas Reis: Savunmadaki gücümüzün farkındayız!

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililerin teknik direktörü Thomas Reis, galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:01 Güncelleme:
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        "Savunmadaki gücümüzün farkındayız!"

        Trendyol Süper Lig'in 8. hafta kapanış karşılaşmasında sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Thomas Reis, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

        "HERKES BİRBİRİ İÇİN SAVAŞTI"

        Takımı tebrik ederim. Soyunma odasında birlik ve aile olmanın önemini anlatmaya çalışmıştım. Maç maç gidiyoruz. Sahada herkes birbiri için koştu ve savaştı. Beşiktaş gibi güçlü bir rakibe karşı çok ilginç bir maç oldu. İki takım adına da fırsatlar vardı. Onlar da gol bulabilirdi. Biz maçı daha erken bitirebilirdik. Arka arkaya kazandık ama ayaklarımız yere basmalı. Her maç puan almak çok zor. İngiltere haftası gibi, çok kısa zamanlarda çok maç oynadık ve kazandık.

        "BİZ ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK"

        Plan disiplinli olabilmekti... Duran toplarda rakibin tehlikeli olduğunu biliyorduk ve biz de iyi savunduk. Futbol da oynamalısınız, her zaman böyle kazanamazsınız. Geçiş de oynamalısınız. Beşiktaş güçlü ve iyi oyuncuları olan bir takım. Biz üzerimize düşeni iyi yaptık ve savunmada da iyiydik.

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        "SAVUNMADAKİ GÜCÜMÜZÜN FARKINDAYIZ"

        Beşiktaş maçı öncesi Finlandiya'ya uzun bir yolculuk yaptık. Hücumda iyi oyuncularımız var ama maç kazanmak için iyi de savunma yapmalısınız. Savunmadaki gücümüzün farkındayız, bunu iyi kullanmalıyız. Hayatta çok başarılı olduğunuzu düşündüğünüzde hata yaparsınız. Bu maçı da neden kazandığımızı analiz ederek yola devam edeceğiz.

        "MAÇIN KIRILMA ANI DAHA FAZLA GOL ATMAMIZ"

        Maçın kırılma anı, Beşiktaş'tan daha fazla gol atmamız... Beşiktaş kötü bir takım değil, gayet iyi bir takım. Onları iyi savunduk. Andre Onana'nın çok iyi performansı ve yardımı oldu. Belki ikinci golden sonra maçı kazanacağımızı hissettik. Her maç kırılma anları olacaktır ama bu maç için iyi bir kalecimizin olduğunu söyleyebiliriz.

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