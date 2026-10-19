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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Vincenzo Italiano: Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!

        Vincenzo Italiano: Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!

        Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 23:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı!"

        Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

        İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri:

        "ÇOK SİNİRLENİYORDUM AMA BU MAÇ ÖYLE DEĞİL"

        "Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi. Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum."

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        "DAHA KARAKTERLİ OLMALIYIZ"

        "Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."

        "BU YÜZDEN DEĞİŞİRMEDİM"

        "Maçta Trabzonspor'a az pozisyon veriyorduk ve çok fazla pozisyona giriyorduk. Bu yüzden 1-0'da değişiklikler yapmadım. Her zaman değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. İkinci golü yemeseydik, daha farklı olabilirdi."

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        "ORKUN'UN EKSİKLİĞİNİ HİSSETTİK"

        "Orkun Kökçü'nün eksiklğini hisettik. Son vuruşları, pasları ve aklına ihtiyaç duyduk. Ancak bu maçtaki performanslardan memnunum. Sadece daha dikkatli olmalıyız. Daha dikkatli olursak, daha iyi işler çıkartabiliriz. Negatif performans görmedim. Çok fazla potansiyelimiz var. Çalışarak bunları geliştirebiliriz."

        "HEMEN ÇÖZÜM BULMALIYIZ!"

        "Çok açık ve dürüst bir insan olduğumu düşünüyorum. Deplasmanlarda dokunuşlar yapmalıyız ve hemen çözüm bulmalıyız. Taraftar olmadığında kazanamamak kabul edilebilir bir şey değil. Büyük takım her yerde, aynı şekilde oynar. Problem var. Karakter problemi oluyor. Son dokunuş problemi oluyor, son paslarda problem oluyor. Karar anında hata yapıyoruz, konsantrasyon problemi oluyor. Oyunu okumakta sıkıntı oluyor. Bu yüzden deplasmanda kaybediyoruz."

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        "SİNİRLENDİRMEYE, YORMAYA BAŞLADI"

        "Deplasmanda kaybetmek beni sinirlendirmeye başladı, yormaya başladı. Buna çözüm bulacağız. Çözüm bulacak kişi ben ve ekibim. İç sahada başka, deplasmanda başka oyun kabul edilebilir değil. Bu goller, savunmanın problemi değil. Yediğimiz golü iç sahada yemezdik. O top taca giderdi, Salah'ın önüne düşmezdi. İç sahada konsantrasyon ve dikkat seviyesi düşmüyor. Taraftardan uzak olduğumuzda bunun bedeli ağır oluyor."

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        #beşiktaş
        #Vincenzo Italiano
        #trabzonspor
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