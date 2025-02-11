İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı! İzmir'de tam bir dehşet yaşandı. Kentin Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Kevser C.'nin kucağındaki bebeği denize attığı görüldü. Olayda 1 yaşındaki bebek vatandaşlar tarafından kurtarılırken anne de gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Engin bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:53 facebook

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