İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
İzmir'de tam bir dehşet yaşandı. Kentin Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Kevser C.'nin kucağındaki bebeği denize attığı görüldü. Olayda 1 yaşındaki bebek vatandaşlar tarafından kurtarılırken anne de gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Engin bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
AA'da yer alan habere göre bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.
VATANDAŞLAR KURTARDI
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
DHA'da yer alan habere göre tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.