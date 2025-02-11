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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı! | Son dakika haberleri

        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!

        İzmir'de tam bir dehşet yaşandı. Kentin Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda 30 yaşındaki Kevser C.'nin kucağındaki bebeği denize attığı görüldü. Olayda 1 yaşındaki bebek vatandaşlar tarafından kurtarılırken anne de gözaltına alındı. Hastanede tedaviye alınan Engin bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:38 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:53
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        İzmir'de dehşet! Bebeğini denize attı!
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        İzmir'in Seferihisar ilçesinde 1 yaşındaki bebeğini denize attığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

        AA'da yer alan habere göre bir kadının Bengiler Mahallesi'nde denize girdiğini ve kucağındaki bebeği suya attığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

        VATANDAŞLAR KURTARDI

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan 1 yaşındaki bebek, sağlık ekibince Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        GÖZALTINA ALINDI

        Çevredeki güvenlik kameralarının inceleyen ekipler, tespit ettikleri anne Kevser C'yi (30) gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadının işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

        HAYATİ TEHLİKESİ VAR

        DHA'da yer alan habere göre tedaviye alınan Engin bebeğin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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        #haberler
        #İzmir
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