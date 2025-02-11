Ticaret Bakanlığı açıkladı: Suriye ile karşılıklı ticarette yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ile ticaretimizi düzenleyen yeni genelge ile ilk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve Suriye’ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır. Suriye’ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır" denildi.

Açıklamada ayrıca "Metal hurda hariç, diğer eşyanın Suriye’den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir. Üçüncü olarak da Suriye’den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir. Suriye’den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur" ifadeleri kullanıldı.