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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Bakan Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan emeklilere bayram ikramiyesi açıklaması

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışma yapacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 16:04 Güncelleme: 11.02.2025 - 16:30
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        Bakan Işıkhan'dan emekli bayram ikramiyesi açıklaması
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        Milyonlarca kişinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilirken konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, 'Türk ve Türkiye Yüzyılı için Kamu Personel Rejimi Önerisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

        Bakan Işıkhan konuya ilişkin "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Işıkhan rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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