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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat | son haberler | Son dakika haberleri

        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!

        Uşak'ta, 29 yaşındaki Tolga Y., yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı sırada babası 53 yaşındaki Zeki Y.'yi, sırtından bıçakladı. Baba oğul arasındaki tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, hastaneye kaldırılan Zeki Y., hayatını kaybetti. Tolga Y., gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 15:37 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:37
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        Babasını sırtından bıçakladı! Katil evlat!
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        Uşak'ta Karaağaç Mahallesi'ndeki müstakil evde ailesiyle yaşayan Tolga Y. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası Zeki Y'yi (53) sırtından bıçakladı.

        BABASI HASTANEDE CAN VERDİ

        AA'daki habere göre ihbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Zeki Y. ambulansla kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        YENİ EVE TAŞINACAKLARDI

        Tolga Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan olay sırasında baba ve oğlun yeni aldıkları eve taşınmak için eşyaları topladığı öğrenildi.

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        #uşak
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