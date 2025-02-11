Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi geldi... Sarı-kırmızılılar, milli sol bekin transferi için Trabzonspor'la yeniden masaya otururken, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın Eren için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis ve bonus ödeyeceği bildirildi.

24 yaşındaki futbolcu, evrakların yetişmesi halinde resmen Galatasaraylı olacak.

Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.