Eren Elmalı Galatasaray'a çok yakın!
Galatasaray, Eren Elmalı için transfer döneminin bitmesine saatler kala Trabzonspor ile yeniden temasa geçti. Sarı-kırmızılıların, 24 yaşındaki sol beki kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Ara transfer döneminin sona ermesine saatler kala Galatasaray'dan Eren Elmalı hamlesi geldi... Sarı-kırmızılılar, milli sol bekin transferi için Trabzonspor'la yeniden masaya otururken, iki tarafın anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Galatasaray'ın Eren için Trabzonspor'a 4 milyon Euro bonservis ve bonus ödeyeceği bildirildi.
24 yaşındaki futbolcu, evrakların yetişmesi halinde resmen Galatasaraylı olacak.
Türkiye'de ara transfer dönemi bu gece 00.00'da sona erecek.