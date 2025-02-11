Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken bir de yeniliğe gitti.

Önceden 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlığı altında yayımlanan gıdalar artık iki ayrı listede yer alıyor. Aynı listeye 'Taklit veya Tağşiş-1' ve 'Taklit veya Tağşiş-2' başlıkları altında ulaşılabilecek.

Bakanlık, sistemdeki değişikliği şu ifadelerle duyurdu:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

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Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler iki başlık altında aşağıda yer almaktadır.

Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması. Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.

Taklit veya Tağşiş-2 Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması. Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb."

LİSTEYE 39 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Bunun yanında zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine de yeni markalar ve ürünler girdi. Taklit veya Tağşiş-1 listeye 25 ürün, Taklit veya Tağşiş-2 listesine 9 ürün, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 5 ürün daha eklendi.

Yeni listede dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti, baharatta yasaklı boya kullanımı dikkat çekti

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Taklit veya Tağşiş-1 listesi: