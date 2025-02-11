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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Bakanlık gıda ifşalarını yayımladığı sistemde değişikliğe gitti: Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti - Alışveriş Haberleri

        Gıda ifşalarında yeni sistem: Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti

        Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş listesinde değişikliğe gitti ve liste yenilendi. Listeye 39 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti, baharatta yasaklı boya kullanımı tespit edildi. İşte bakanlığın ifşa ettiği firmalar ve ürünler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 15:13 Güncelleme: 11.02.2025 - 15:16
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        Dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti
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        Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellerken bir de yeniliğe gitti.

        Önceden 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlığı altında yayımlanan gıdalar artık iki ayrı listede yer alıyor. Aynı listeye 'Taklit veya Tağşiş-1' ve 'Taklit veya Tağşiş-2' başlıkları altında ulaşılabilecek.

        Bakanlık, sistemdeki değişikliği şu ifadelerle duyurdu:

        "Tarım ve Orman Bakanlığının yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31 inci maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

        Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

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        Bu kapsamda, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürünlere ait bilgiler iki başlık altında aşağıda yer almaktadır.

        Taklit veya Tağşiş-1 Ürünlere aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması. Örneğin : Farklı yağlar karıştırılan yağın zeytinyağı olarak piyasaya sürülmesi vb.

        Taklit veya Tağşiş-2 Ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılması. Örneğin : Tereyağı yağ oranının mevzuatta belirtilen limitten düşük olması vb."

        LİSTEYE 39 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

        Bunun yanında zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine de yeni markalar ve ürünler girdi. Taklit veya Tağşiş-1 listeye 25 ürün, Taklit veya Tağşiş-2 listesine 9 ürün, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 5 ürün daha eklendi.

        Yeni listede dana sucukta tavuk kafası, lahmacunda kanatlı eti, baharatta yasaklı boya kullanımı dikkat çekti

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        Taklit veya Tağşiş-1 listesi:

        • IŞIKER SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ markasına ait yarım yağlı kaşar peynirde (2000 gr) bitkisel yağ tesiti
        • GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ tespiti
        • GÜNKAŞ marka tam yağlı taze kaşar peynirde (1000 g) bitkisel yağ tespiti
        • MOZZA RENDE marka mozzarella peynirde bitkisel yağ tespiti
        • RENÇPEY KADİM PEYNİR USTALIĞI marka tam yağlı eski kaşar peyniri keçi sütü tespit edilmemesi ve koyun sütü tespit edilmemesi
        • HASYENER OSMANLI marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        • HASYENER marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        • AFYONKARAHİSAR EMREBEY marka ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti
        • ŞİMŞEK PİDE VE LAHMACUN SALONU-MUSTAFA ŞAHİN ŞİMŞEK firmasına ait lahmacun harcında kanatlı eti tespiti
        • AYSEV YEMEK TEMİZLİK İNŞAAT GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ firmasına ait köfte harcı (çiğ) kanatlı eti tespiti
        • TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI marka ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespiti ve sakatat (baş eti) tespiti
        • ZORKUN YAYLA ET SUCUKLARI marka ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti tespiti
        • ARDEN AYVALIK marka soğuk sıkım taş baskı natürel sızma zeytinyağı (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • BİRLİK VAKIF EXTRA VİRGİN OLİVE OİL marka naturel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti
        • YENİ DOYUM marka soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • DALINDAN AYVALIK marka natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • LUX AYVALIK KÖRFEZİM marka taş baskı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • AYVACIK CÖMERT marka natürel sızma zeytinyağında tohum yağları karıştırılması tespiti
        • SİNA LOKMAN HEKİM marka naturel sızma zeytinyağında (1 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • ÖNER TARIM ZEYTİNYAĞ FABRİKASI-ÖNER TARIM GIDA İTHALAT İHRACAT A.Ş. firmasına ait natural sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • TAŞDELEN marka naturel sızma zeytinyağında (5 litre) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • BİZİM AYVALIK marka soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında (1 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • KARATAŞ PİDE SALONU (LOKANTASI)-HALİL SORKUN firmasına ait natürel sızma zeytinyağında (5 lt) tohum yağları karıştırılması tespiti
        • EMRE YILDIZ' A AİT HAREKETLİ ARAÇ firmasına ait balda taklit veya tağşiş tespiti
        • GÖKHAN ASLAN' A AİT HAREKETLİ ARAÇ firmasına ait balda taklit veya tağşiş tespiti

        Taklit veya Tağşiş-2 listesi:

        • ACEM marka taze tam yağlı beyaz peynir yüzde yağ oranının düşük olması
        • MİLİKOM marka tam yağlı taze beyaz peynir yüzde yağ oranının düşük olması
        • BAKRAÇ SAYGILI marka tam yağlı taze kaşar peyniri (2000g) yağ oranının düşük olması
        • BAKRAÇ SAYGILI marka tam yağlı taze kaşar peyniri (2000g) yağ oranının düşük olması
        • AKPA ŞAVAK marka akpa şavak tam yağlı beyaz peynir yağ oranının düşük olması
        • EZO SÜTLÜCE marka tam yağlı taze kaşar peyniri ( 1000 gr) yağ oranının düşük olması
        • TAZELİM SÜT ÜRÜNLERİ marka yarım yağlı beyaz peynirde yağ oranının düşük olması
        • AKEL marka yağlı yoğurtta yağ oranının düşük olması
        • BOYACIOĞULLARI ÖMÜR marka tam yağlı kaşar peynirinde (2 kg) yağ oranının düşük olması

        Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesi:

        • PEKMEZ DÜNYASI marka ballı bitkisel macunda ilaç etken maddesi tespiti
        • KASAP GELENEKSEL marka ısıl işlem görmüş sucukta tek tırnaklı eti tespiti
        • JETT PLUS marka chocolate ilaç etken maddesi tespiti
        • BABÜR BAHARAT marka pul biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti
        • DİBLONG SHOT marka tutti frutti aromalı gazlı içecekte ilaç etken maddesi tespiti

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

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