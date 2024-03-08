Bodrum'da develer meydana indi, turistler ilgi gösterdi

MUĞLA'nınBodrum ilçesinde festival öncesi 6 deve, kortej eşliğinde meydana kadar yürüdü. O anlar, turistler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kızılağaç Mahallesi'ndeki Deve Güreşi Arenası'nda yarın Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Çanakkale, Denizli, Antalya, İzmir, Aydın, Balıkesir ve Muğla'dan olmak üzere 130 devenin mücadele edeceği 'Geleneksel Bodrum Deve Güreşi Festivali' düzenlenecek. Etkinlik öncesi, bugün kortej yürüyüşü yapıldı. 6 devenin yer aldığı kortej yürüyüşü, Bodrum Otobüs Terminali'nden başlayarak Cevat Şakir ve Neyzen Tevfik caddelerinde sürdü, ardından Turgutreis Caddesi'nde son buldu. Terminalde ve yolda develeri bir anda karşılarında görenler, şaşırdı. Süslü develeri gören Bodrumlular ve ilçedeki turistler, bu anları, cep telefonları ile kaydetti.