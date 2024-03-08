92 yaşındaki Rupert Murdoch yeniden evlenmeye hazırlanıyor
Daha önce dört kez evlenen, bir kez de nişan atan ünlü medya patronu Rupert Murdoch, 92 yaşında evliliğin kapısını bir kez daha çaldı. Murdoch, 67 yaşındaki Rus asıllı bilim insanı Elena Zhukova ile yaz aylarında nikah masasına oturacak
Medya patronu Rupert Murdoch, 92 yaşında altıncı kez nişanladı. Daha önce dört evlilik yapan, bir de nişan atan Murdoch, 67 yaşındaki Rus asıllı bilim insanı Elena Zhukova yaz aylarında nikah masasına oturacak.
Medyadaki girişimleriyle, geçen yıl aralarında Fox ve Skynews gibi ünlü TV kanallarının bulunduğu News Corporation şirketindeki görevini bırakmasıyla gündemde olan Murdoch'ı daha fazla gündeme taşıyan özelliği, yıllar içinde yaşadığı ilişkiler ve evlilikleri oldu. İşte ünlü medya patronunun hayatına giren kadınlar...
PATRICIA BOOKER (1956 - 1967)
İlk olarak 1956'da Patricia Booker ile evlendiğinde Murdoch 25, Booker ise 28 yaşındaydı. Çiftin ilk çocuğu Prudence, 1958'de dünyaya geldi. Murdoch gibi Avustralyalı olan Booker, bir uçuş görevlisiydi ve yarı zamanlı olarak bir mağazada modellik yapıyordu. Evlilikleri 11 yıl sürdü, 1967'de boşandılar. İki yıl sonra Freddie Maeder ile evlenen Booker, 1998'de hayatını kaybetti.
ANNA MARIA TORV (1967 - 1999)
Murdoch, ilk eşi Booker'dan boşandığı yıl, hayatını İskoçya'nın Glasgow şehrinde doğan Anna Maria Torv ile birleştirdi. Torv, o zamanlar sadece 23 yaşında, Murdoch ise 36 yaşındaydı. Çift, 32 yıl evli kaldı. Bu, medya patronunun en uzun evliliği oldu. Anna Torv, Murdoch’un Sidney'de çıkardığı gazetede Daily Mirror'da çalışıyordu. İlk tanışmaları, Torv'un Murdoch'tan röportaj talep etmesiyle oldu.
Evlilikleri boyunca çiftin Elisabeth, Lachlan ve James adında üç çocuğu oldu. 1999'da, Murdoch'un şirketine bağlı olan Hong Kong kanalı Star TV'de çalışan 29 yaşındaki stajyer Wendi Deng ile tanışmasından iki yıl sonra boşandılar. Daha sonra iki kez yeniden evlenen Murdoch'un ikinci eşi, medya patronundan 1.7 milyar dolar nafaka aldı.
WENDI DENG (1999 - 2013)
Torv ile boşanmasından iki hafta kadar sonra Murdoch, o zamanlar 30 yaşında olan Wendi Deng ile evlendi. Murdoch'un New York Limanı'nda bulunan yatında gizli bir düğün yapıldı. Çin'de doğup büyüyen Deng, Murdoch ile onun sahibi olduğu Hong Kong'daki Star TV'de Çin temsilcisi olarak çalışırken, 1997'de tanıştı. Deng, öncesinde ABD'de Yale Üniversitesi'nde eğitim almıştı.
Murdoch ile Deng'in kızları Grace 2001'de, Chloe ise 2003'te dünyaya geldi. her ikisi de New York'ta büyüyen çocukları şu anda üniversiteye gidiyor ve Murdoch'un büyük çocuklarına kıyasla çok daha fazla gözlerden uzak yaşıyorlar.
Murdoch ile Deng'in evlilikleri 14 yıl sürdü, çift 2013'te boşandı.
JERRY HALL (2016 - 2022)
Murdoch dördüncü eşi Jerry Hall ile Avustralya'da kız kardeşlerinden biri ve yeğeni tarafından tanıştırıldı. Çift evlendiğinde Hall 67, Murdoch ise 85 yaşındaydı. Çift, Londra'da kilise düğünüyle evlendi. Teksas doğumlu eski bir model ve oyuncu olan Hall ile evlendikten sonra Murdoch, sosyal medya hesabından "Dünyanın en şanslı ve en mutlu adamı olarak hissediyorum" notunu yazdı.
Hall, Murdoch ile nikah masasına oturmadan önce Rolling Stones grubunun solisti Mick Jagger ile uzun süreli bir ilişki yaşamıştı. Bu birliktelikten 1984 doğumlu Elizabeth Scarlett,1985 doğumlu James Leroy, 1992 doğumlu Georgia May ve 1997 doğumlu Gabriel Luke olmak üzere dört çocuğu oldu.
Murdoch ve Hall çiftinin evliliği altı yıl sürdü ve Ağustos 2022'de boşandılar.
ANN LESLEY SMITH (2023 - 2023)
Yalnız kalmak istemeyen Murdoch, Hall ile boşandıktan kısa bir süre sonra 66 yaşındaki Ann Lesley Smith ile ilişki yaşamaya başladı. Daha önce country şarkıcısı Chester Smith ile evli olan Amerikalı polis vaizi Ann Lesley Smith ile 20 Mart'ta nişan haberini veren Murdoch, 4 Nisan'da da ayrılık haberini duyurdu. Murdoch, nişanlısı Smith'e 2.5 milyon dolar değerinde 11 karatlık nişan yüzüğü hediye etmişti.
Çiftin ayrılık nedeni hakkında konuşan kaynaklar, Lesley Smith'in çok fazla toplum önünde olma haliyle baş edemediğini söyledi.
ELENA ZHUKOVA (2023 - ... )
92 yaşındaki Murdoch'ın yeni nişanlısı 67 yaşındaki Rus asıllı bilim insanı Elena Zhukova. Murdoch ile Zhukova'nın, medya patronunun eski eşi Wendi Deng'in ev sahipliği yaptığı bir aile buluşmasında tanıştığı belirtildi.
Nikâhın haziran ayında Murdoch'un Kaliforniya'daki üzüm bağı ve malikanesi Moraga'da yapılması planlanıyor. Elena Zhukova'nın kızı Dasha Zhukova, 2017'ye kadar Rus oligark Roman Abramovich ile evliydi.