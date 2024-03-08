Çağatay Çelik yazdı: Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!

Bu sezon 46. resmi maçını oynayan Galatasaray'da konuşulması gereken ilk konu her ne kadar sıkılsak da Okan Buruk... Ligde evinde oynadığı hiçbir müsabakada puan kaybetmeyen sarı-kırmızılılar 46 maçta yaklaşık 40 farklı 11'le sahaya çıktı.

Barış Alper kimi zaman sol bek kimi zaman sağ bek kimi zaman santrfor, çoğunlukla sağ önde oynadı. Stoper olarak gelen Kaan Ayhan sezonu orta sahada açtı, sağ bekte devam ettirdi. Oynamak istediği için Genoa'ya gitse de umduğunu bulamayan Berkan orta saha olarak döndü, sol bekte görev yaptı nihayet ligde stopere geçti.

Her maçın ardından aynı şeyleri yazsak da Galatasaray geniş ama bir o kadar kullanışsız kadrosu, Okan Buruk'a zorluk çıkarıp duruyor. 46. resmi maçını oynayan bir takımın daralan rotasyon ve sıkışan fikstürle birlikte adale sakatlıkları yaşaması normal olsa da üç belki de dört futbolcuyu bölgesinin dışında kullanmak pek alıştığımız bir durum değil.

REKLAM Galatasaray bu sezon en iyi yaptığı işlerden biriyle bir kez daha kilidi açtı. Konyaspor, Kayserispor, İstanbulspor, Samsunspor, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş müsabakalarından sonra Rizespor karşısında da açılışı duran topla yaptı, rakibin gardını düşürdü. Devamında Kaan Ayhan sakatlanıp takımda yine domino etkisi yaratan pozisyon değişiklikleri görsek de oyun aynı kaldı ve sarı-kırmızılılar rahat bir galibiyet aldı.

Galatasaray'ı sezon boyunca Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, sakatlanana kadar Icardi, satılana kadar Boey, Torreira ve kısmen Kaan Ayhan sırtlıyor, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay ve Zaha ise zaman zaman katkı sunuyordu. 2024 itibarıyla ritim yakalamaya başlayan Kerem Demirbay kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaparken Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da biraz dinlenme fırsatı buldu. Kerem Demirbay da bir zamanlar neden bonservisine 32 milyon Euro ödendiğini gösterdi.

11'de oynamadığı için mutsuz olan Wilfried Zaha bu akşamki performansıyla 11'e aday olabileceğini gösterse de bu maaş skalasındaki bir oyuncudan daha fazlasını beklemek futbolseverlerin hakkı. Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 400. maçına çıkarken Derrick Köhn de sarı-kırmızılılara uzun süre sonra bir sol bek performansı izletti ancak hat-trick yapılan bir gecede başrol yine Okan Buruk'tu.