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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, kadınlarla buluştu

        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, kadınların istihdam edildiği fabrikaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:02
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        Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayaydın, kadınlarla buluştu
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        Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, kadınların istihdam edildiği fabrikaları ziyaret etti.

        Ayaydın, ziyaretleri kapsamında ilk olarak Menteşe ilçesi Salihpaşalar mevkisinde bulunan otel ve eğlence parkları için su kaydırakları üreten fabrikayı ziyaret ederek burada istihdam edilen kadınlara karanfil verdi.

        Fabrikada çalışan kadın işçilerle bir süre sohbet eden Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Daha sonra Ula ilçesine geçen Ayaydın, Kadın ve Demokrasi Vakfının (KADEM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı programa katıldı.

        Kadınlarla sohbet edip karanfil dağıtan Ayaydın, Akyaka Mahallesi'nde kurulan stantları gezdi.

        Ayaydın, daha sonra Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde bulunan gözlük ve mermer fabrikalarını gezerek burada istihdam edilen kadın işçilerle buluştu.

        Kadınlarla bir süre sohbet eden Ayaydın, işçilere karanfil verdi.

        Aydın Aydın, ziyaretleri kapsamında Muğla Baro Başkanı Levent Akgün ile buluştu.

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