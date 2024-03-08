Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI YAYIN

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

SAAT: 20.00

HAKEM: Bahattin Şimşek

STAT: RAMS Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.

Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı. REKLAM Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemiyor. Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemiyor. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart gördüğü takdirde gelecek haftaki Kasımpaşa maçında gçrev yapamayacak.

SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı. LİGDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. REKLAM

SAHASINDA 31 MAÇTIR KAYBETMİYOR Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı. Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı. Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. EVİNDE BU SEZON 14'TE 14 YAPTI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor. Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. REKLAM Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

OKAN BURUK, LUCESCU'NUN REKORUNUN PEŞİNDE Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor. Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu. Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı. REKLAM Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.