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        Galatasaray - Çaykur Rizespor | CANLI YAYIN

        Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Avrupa'ya veda ettikten sonra lige odaklanan ve derbi zaferiyle yara saran Galatasaray 3 puanı kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Bu sezon iç sahada henüz puan kaybetmeyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk ise Mircea Lucescu'nun rekorunu kırmak istiyor!

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.03.2024 - 18:56 Güncelleme: 08.03.2024 - 18:56
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        Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

        SAAT: 20.00

        HAKEM: Bahattin Şimşek

        STAT: RAMS Park

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

        Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Aliqulov, Emirhan, Hojer, Muammer, Shelvey, Varesanovic, Olawoyin, Akintola, Minchev.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Galatasaray, ligin geride kalan 28 maçlık bölümünde 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 75 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

        Çaykur Rizespor ise 11'er galibiyet ile mağlubiyet ve 6 beraberlikle 39 puan elde etti. Karadeniz ekibi, 29. hafta öncesinde averajla RAMS Başakşehir'in ardında 7. sırada yer aldı.

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        Galatasaray, iki takım arasında ligin ilk yarısında Çaykur Didi Stadı'nda yapılan maçtan 1-0 galip ayrılmıştı.

        GALATASARAY'DA EKSİKLER VAR

        Sarı-kırmızılı takımda 3 futbolcu bu karşılaşmada forma giyemiyor.

        Sergio Oliveira'nın yanı sıra sakatlıkları bulunan Abdülkerim Bardakcı ve Serge Aurier, Çaykur Rizespor'a karşı mücadele edemiyor.

        Galatasaray'da Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler kart gördüğü takdirde gelecek haftaki Kasımpaşa maçında gçrev yapamayacak.

        SON 9 LİG MAÇINI KAZANDI

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 9 maçtan galip ayrıldı.

        Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

        LİGDE 16 MAÇTIR YENİLMİYOR

        Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 16 müsabakada mağlup olmadı.

        Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

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        SAHASINDA 31 MAÇTIR KAYBETMİYOR

        Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 31 maçta mağlup olmadı.

        Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.

        Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 29 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

        EVİNDE BU SEZON 14'TE 14 YAPTI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 14 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

        Galatasaray'ın başında iç sahada üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu kıran Okan Buruk, seriyi 17 maça çıkardı.

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.

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        Süper Lig'de çıktığı 28 maçta 58 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 15 gol gördü.

        Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        OKAN BURUK, LUCESCU'NUN REKORUNUN PEŞİNDE

        Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu egale etmek istiyor.

        Geçen sezonun başında çalıştırmaya başladığı sarı-kırmızılı takımla ilk yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, geride kalan sürede birçok rekora da imza attı.

        Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 14 iç saha karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak 17 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Buruk, iç saha serisindeki 14. galibiyette Gündüz Kılıç'ın Galatasaray'ın başında evinde üst üste en çok maç kazanan Türk teknik adam rekoruna ortak oldu.

        Sonrasında kırdığı rekoru geliştirerek 17 maça çıkaran Buruk'un Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekoruna ortak olmasına sadece 1 galibiyet kaldı.

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        Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalayarak rekor kırmıştı. Okan Buruk, yarınki Çaykur Rizespor mücadelesinden galibiyetle ayrılması durumunda Rumen teknik adamın rekoruna ortak olacak.

        PUAN REKORU DA ELİNDE

        Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

        Ligde geride kalan 28 maçta 24 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Buruk, 75 puan topladı. Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

        Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Çaykur Rizespor ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Galatasaray'ın, bu rekabette üst üste dört galibiyet aldığı son süreç Ağustos 2004-Nisan 2006 arasındaydı.
        • Galatasaray'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçında sırasıyla birer kez mağlup olup birer kez puan çıkaran Çaykur Rizespor (1G 3B 5M), son karşılaşmayı 4-2 kaybetti (Şubat 2022). Karadeniz ekibi, bu deplasmanda en son Ağustos 2004-Ağustos 2007 arasında üst üste 2+ mağlubiyet aldı (4M)
        • Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kazanan Galatasaray, bu karşılaşmalarda attığı 40 gole karşılık kalesinde sadece 10 gol gördü. Sarı-kırmızılı ekibin tarihinde daha uzun bir seri yakalayan tek teknik direktör, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında üst üste 18 iç saha galibiyeti alan Mircea Lucescu.
        • Son Süper Lig maçında Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Çaykur Rizespor, üst üste 2+ galibiyet aldığı son süreci Ağustos-Eylül 2023 arasında yaşadı (3 maç)
        • Süper Lig'deki son dokuz maçını kazanan Galatasaray, bu sezon Ağustos-Kasım 2023 arasında üst üste 10 galibiyet almıştı ve lig tarihinde bir sezonda iki farklı 10 maçlık galibiyet serisi yakalayan ilk takım olmak istiyor.
        • İstanbul takımlarına konuk olduğu son 22 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Çaykur Rizespor (4B 17M), bu süreçteki tek galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 mağlup ederek aldı (Mart 2021).
        • Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig kariyerinde gol katkısı sağlayamadığı takımlar arasında en fazla karşılaştığı rakibi Çaykur Rizespor (5 maç).
        • Bu sezon oynadığı 28 lig maçında 75 puan toplayan Galatasaray (24G 3B 1M), Süper Lig tarihinde bu aşamayı en fazla puanla tamamlayan takım oldu.
        • İlhan Palut'un Süper Lig'deki teknik direktörlük kariyerinde puan alamadığı deplasmanlar arasında en fazla konuk olduğu takım, beş ziyaretinden de mağlup döndüğü Galatasaray.
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