CHP Lideri Özgür Özel'den Habertürk'e açıklamalar

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Habertürk'te soruları yanıtladı. İşte Özel'in açıklamaları...

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Özel'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Önce Dünya Kadınlar Günü'nü hatırlatarak ifade edelim ilk sözü. Dünden itibaren kadın kollarımızla Bilecik'teydik. Melek Mızrak Subaşı belediye başkan adayımız. Malum AK Parti'nin herzamanki gibi tenezzül meselesiyle karşı karşıyayız. Seçimleri daha önce Bilecik'te CHP kazandı. Partimize ihbar mektubu geldi, usülsüz işlemler için. Belediye başkanını partiden ihraç ettik. Otomatikman savcılık da benzer soruşturmayı yürüttü ve ardından kendisini görevden aldı. Sonra belediye meclisi Melek Mızrak Subaşı'yı sürdü.

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Yargılama sürdüğü için Melek hanım belediye başkan vekiliydi. Çok da iyi gidiyordu. Çok popüler ve tarzı iyiydi. Yeniden aday gösterdik kendisini. Yargılaması süren belediye başkanı, başkanlıktan istifa etti ki, yeniden seçim olsun diye. Bileciklilerin seçtiği ve yönetsin dediği böyle bir şeye tenezzül ettiler. Melek Hanım'ın yanındaydık kadın kollarımızla birlikte. Muhteşem bir miting yaptık. İstanbul seçimlerinden mesajı almadınız mı ki, Bilecik'te kadın belediye başkanını görevden alındı. Bu aklı size kim verdi? Melek Subaşı gibi seçime 45 gün kala taht oyunları ile uzaklaştırarak Bileciklileri çıldırttıklarının farkında mısınız? Bilecik'te nasıl oy isteyeceksiniz diye sormak lazım.

Bugün Eskişehir'deydik. Eskişehir'de çok iyiydik. Eskişehir'de Yılmaz hoca inanılmaz başarı hikayesinden sonra görevi genç bir kadına Ayşe Ünlüce'ye devrediyor. 31 Mart tarihinde Eskişehirlilerin teveccühleri olursa. Eskişehir'de şöyle durumla karşı karşıyayız. Bundan 8-9 ay önce İYİ Parti'den oy alan birisi, milli irade hırsızlığı yaparak oyları topladı ve gitti AK Parti'ye katıldı. Büyük bir siyasi yankesiciliğin Eskişehir'deki tepkiyi bugün deneyimledik. Yılmaz Büyükerşen gibi beyefendiye ve Ayşe Hanımefendi'ye olmayacak saldırgan bir dil kullanacaksın!

BURCU KÖKSAL'IN AÇIKLAMALARI

Afyon meselesi şöyle. Afyon'da konuşmada aracın içindeydim. Pek yukarıda ne konuşulduğunu duyabilecek durum olmuyor. Can kulağı ile dinleseniz anlarsınız da! Sonradan seslendiler çıktık, konuşmamızı yaptık. Gayet güzel mitingti. Burcu hanım ilinde tam bir mutabakatla adaylaştı. Grup Başkanvekili olduktan sonra tanırlılığının ve popülaritesi iyice arttı. Meclis açıksa Meclis'tedir. Kapalı ise Afyon'dadır. Hep Afyon'u konuşur. Üslubu nettir, serttir, iktidar açısından tahrip edicidir. Afyon'da CHP'nin genel mutabakatı var. Ayrıca Burcu Hanım Afyon'da Cumhur İttifakı'ndan çok oy alıyor. O ifadeyle ilgili bugün kendisi basın toplantısı yaptı. İfadeyi masaya yatırırsanız, satır satır okursanız, Mehmet Akif Bey gibi objektif gözle bakarsanız.

"KONUŞTUM, 'NE GEREK VARDI' DEDİM"

Kendisine telefonda sordum. 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' dile. O da 'Başkanım burada şöyle ifade var belediyeyi DEM'lilerle yönetecekler'. Ben 'Belediyeyi DEM'lilerle yönetmeyeceğim dedim' diye konuştu. Orada DEM parti hariç dediğinizde kendisini DEM Partili hisseden, Afyon'da oturan, Türkiye'nin herhangi bir yerinde oturan DEM Partili seçmen, Kürt ve DEM Parti'yi destekleyen seçmen 'Bir ayrımcılık var mı?' düşünür. Ben kendisini aradım 'Burcu böyle bir ifade olmuş, tansiyon yükselir, bunu Uşak'ta düzeltiyorum' dedi. O da 'Aman başkanım düzeltin' dedi. Afyon'dan bir gazeteci ile konuşmuş, mesaj atmış. Dediği şu 'Benim DEM'le ittifakım yok'. Her gün 'Afyon'u DEM Parti'yle yönetecekler, eş başkan atanacak' diyorlarmış. Türkiye'de biraz da iktidara müzahir medyanın gayretleriyle oluyor. Sizin ne söylediğiniz değil, karşı tarafın ne anladığı önemli. Bizim birçok milletvekili, belediye başkanı il başkanlarımız aradı. Hatta iddiasız olduğumuz Güneydoğu'da bazı yerlerde il başkanları aradı. O yüzden bir düzeltmeye ihtiyaç vardı.

"BİR ART NİYET OLMADIĞINI AÇIKLAMASINDA SÖYLÜYOR"

Sayın Başbakan Davutoğlu, İstanbul'da bizim listelerimizden seçilmiş bir milletvekili 'Kurum'u destekleyeceğim' deyince çok üzgün olduğunu söylemiş. Bugün Burcu Köksal 'kapım hepsine açık olacak' diyor. Bizim halkçı belediyecilik taahhütnamesi vardı. Mal varlığını açıklayacağım, hayvan haklarına saygılı olacağım, gençliğin talepleri var diye. Burcu Hanım paylaştı "Vatandaşların etnik köken, inanç ve farklılıklarından ötürü dışlanmasına izin vermeyeceğim" diyor. Ama şunu da doğru bulmam. Ben de AK Partili, MHP'li belediyeleri ziyaret ettiğim oluyor. Deprem konusunda iyi hizmetleri olan AK Partili belediye başkanlarına 'kahvenizi içeceğim' diyorum. Benim belediye başkanım AK Partili, MHP, İYİ Partili ya da DEM'li biri ziyaret etmek isterse 'Bu partinin kapıları sana kapalı' diyemez. Bizim Afyon'da DEM'le işbirliğimiz yok. Bizim DEM'le olan süreci, sırf Afyon'da Burcu'yu sıkıştırmak için, bin kere söyledikleri için böyle keskin bir ifade kullanmış. Açıklama dün öğle saatlerinde oldu, akşam alevlendi. Ertesi gün bir tivit attı. Bugün de basın toplantısı yaptı. Daha hızlı olabilir.

İMAMOĞLU'NUN BURCU KÖKSAL ÇIKIŞI

Tanju Bey'in dediği şu; kamu hizmetinde 'belediyeye sokmak' diye bir şey yok. 'Kaldırımda yürümem' dedi. Burcu Hanım düzeltme yapmasa, ısrarcı olsa zaten sayın İmamoğlu'nun ifadeleri ile bizim düşüncelerimiz birbirinden farklı olamaz. Bizim partimizde siyaset yapamaz. İstanbul'da genel seçimlerde DEM'e oy vermiş birisi, İmamoğlu ayrım yapmadığı için, belediyenin hizmetlerinden yararlanma noktasında hiçbir ayrımcılığa tabi tutmadığı için inanılmaz bir oy alıyor. Hepimizin yaşadığı bir şey var. İletişimde geçen süre iddiayı kuvvetlendiriyor. Birileri 'ırkçılık, faşizm' diyor. Açıklama gecikince iddia güçleniyor. Ertesi gün Ekrem Bey sahaya çıkmış, net tavrını ortaya koymak istemiştir. Burcu Köksal'ın açıklamalarından sonra her iki açıklamanın da hüküm cümleleri dtüşmüştür. Önümüze bakıyoruz. Biz Ekrem Bey'le günde birkaç kez, İstanbul'u, İstanbul programlarını konuşuyoruz. Bir anket gelir, Ekrem Bey arar. Biz günlük ve anlık temas halindeyiz. Mansur Bey'le de öyle. Bu ifadelerin İstanbul seçimleri açısından sıkıntı yaratabileceğini, meselenin DEM'in kurumsal kimliği değil DEM Partisi'ne oy vermiş; hatta oy vermese bile Kürt seçmen AK Parti'ye oy veriyor, AK Parti DEM Parti'ye kötülük yaptığında onlar da tepki gösteriyor. Ekrem Başkan 'bu bir kırgınlık yarattı' dedi. Ben Ekrem Bey tarzı bir şey söylesem Burcu hanımla ipler kopar. Sonuçta Afyon'da iyi gidiyor. Her yönüyle kritik bir yerde seçimi alıyoruz. Burada bir yol kazası olmuş. Ekrem Bey'in açıklamasının İstanbul seçimli odaklı olmasına rızam var. Ekrem Bey'le de, Burcu Hanım'la da konuştum. Bu mesele CHP açısından kapanmış bir meseledir.

ANKARA'DA KENT UZLAŞISI VAR MI?

Ankara'da DEM Parti ile kent uzlaşısı yapmadık. DEM Parti tek taraflı yapabilir. Kent uzlaşısı yapacak olsak. Polatlı'da eski MHP'li bir başkanımız var. Ben orada Polatlı'da kent uzlaşısı mı yaparım. Etimesgut'ta nefes nefeseyiz. Bir AK Parti yükleniyor, bir biz yükleniyoruz. Biz 3 belediyeyi burada 8'e çıkarıyoruz. Mamak ve Etimesgut'ta benim varlığım çok önemli. Etimesgut'ta dünya kadar Kürt seçmen var. Onların oyları belirleyici olacak. Mamak'ta yapmamışım, Etimesgut'ta yapmamışım. Gideceğip Polatlı'da MHP'den CHP'ye gelmiş bir aday var. Ben bunu anlayamadım. DEM Parti belli kriterlerle aday çıkarmak yerine bu taraftaki adayın kazanılmasının kendi stratejisi açısından doğru olduğunu düşünebilir. Başak Demirtaş çok iddialı isimdi. Sorulduğunda bana 'en doğal hakkı aday olması' demiştim. Meral Danış Bektaş, aramızda Meclis'te 40 cm. vardı. Hakimiyeti ile kadın meselesinde kurduğu hakimiyetle etkilidir. DEM Parti en güçlü adaylardan birini çıkarmıştır demiştim.

İSTANBUL'DA KENT UZLAŞISI OLDU MU?

Siz bir ilden aday oldunuz diyelim. Beni aradınız bana ne tavsiye edersiniz dersiniz. Ben de 'İlin sosyolojisine bak, örneğin Sivaslılar, Tokatlılar yaşıyor falan. Mutlaka listeye 2 tane Sivaslı belediye meclisi üyesi al'. O kentte Sivaslı kanaat önderleri vardır. Onların belirleyici isim genel kabul görür. Bu Tokatlı olduğunda, Kürt olduğunda da böyledir. Belli dengeleri tutturmak, başarının en önemli anahtarlarından bir tanesi. Bu Sivaslılar için olunca sorun olmuyor. Ama Kürt seçmenden, DEM Parti'ye oy vermiş seçmenlerden oy alabilmek için, geçmişi temiz, belediyecilik hizmeti yapabilecek diye bir arayış başka bir şey, oturup da ittifak protokolü yapmak başka bir şey. Mesele böyledir. Yoksa net bir şey söyleyeyim. DEM Parti buraya ziyarete geldi. Biz de ziyarete gitmiştik. Ben ilk önce DEM Parti'nin sayın eş başkanlarıyla konuşunca ziyarete geleceklerini söylediler. Ben Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerle eşit ilişki kuruyoruz, bunu da gözleri önünde yapıyoruz.

"AK PARTİ VE MHP'DE ARKADA BAYRAMLAŞIYORLAR"

Gizli saklı bir şey yapmıyoruz dedim. AK Parti birçok kez görüşüyor. Bana deseniz ki, bir joker hakkınız var CHP'de ne ile övünürsünüz diye. Ben de 'bayramlarda bütün partilerle bayramlaşıyoruz' derim. AK Parti ile MHP bayramlaşmıyor. Bayram bitiyor, Meclis'te gong çalıyor. Meclis Başkanvekili hepsini davet ediyor, arkada hepsi bayramlaşıyor, sarılıyorlar. Çıksınlar beni yalanlasınlar. MHP'nin grup başkanvekilleri HDP ile bayramlaşıp bayramlaşmadıklarını. Aynı masada haftada 3 kez yemek yiyoruz. Yemeği Nimetullah Erdoğmuş ısmarlıyor hepimize. Racon budur. Şimdi Sırrı Süreya Önder için sorun. Aynı masada yemek yemiyorlarsa söylesinler. Siyaseten de bir anayasa değişikliği olacak mesela. İlk ziyareti yine DEM'e yapacaklar. Numan Kurtulmuş aday olurken, seçildikten sonra, Bekir Bozdağ yargı paketleri için defalarca ziyaret etti. Haberli ziyaretler oldu zaman zaman çatkapı ziyaretler de oldu. Ben sahtekâr değilim. Neysem oyum. DEM Parti'ye basına açık herkesin gözü önünde gittim, 7 milyon seçmenin bir partiye oy vermesine saygılıyımdır.

"BU SEÇİMDE HEM RİSK HEM FIRSAT VAR"

Bu seçimlerde CHP açısından hem risk hem fırsat var. Geçen sefer İYİ Parti ile birlikteydik. HDP o dönem hiçbir görüşme bizimle yapmadan 'Biz AK Parti'ye kaybettirerek gücümüzü göstereceğiz' dediler. Hem İYİ Parti hem DEM'le ittifakının olanaksızlığını da takdir edersiniz. Bu ittifakın olmaması bir partinin kendiliğinden destek vermemesi, bir partinin ittifak dışında kendini tutuyor olması dezavantaj. Yüzde 20'lik güç İstanbul'da düştüğünde mümkün değil bir şey yapamazsınız. AK Parti'den alınan belediyelerde gösterilen performans. Eşit, ayrımsız, halkçı, dayanışmacı ve cesaretli belediye başkanlığı yaptılar. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde metal yorgunluğu var bu arkadaşlar istifa edecek deniyor. Kimi güle oynaya kimi ağlaya ağlaya istifa ediyor.

"BİZİM BELEDİYECİLİĞİMİZ POZİTİF OLARAK AYRIŞTI"

Sonradan fark ettik ki yerel yöneticiler özgüven sahibi değil, tek başına kriz yönetme kapasiteleri yok. Bizim ise yerel yönetim kapasiteleri çok yüksek. Kriz yönetme konusunda çok uzmanlar. Türkiye'nin dört bir yanında pandemiyi çok iyi yönettik. CHP çok iyi bir sınav verdi. Pandemide 3-5 maske dağıtılamazken yerel yöneticilerimiz maske imalatına başladı. Sultangazi'de gittiler normalde fason çalışan tezgahların tamamına maske diktirmeye başladılar. Hizmet olarak bizim belediyeciliğimiz AK Parti belediyeciliğinden pozitif ayrıştı. Onlar yapmadı değil. Onlar merkezden yönetmeye alıştılar ve sahaya çıkmakta geç kaldılar. Sokaklarda in cin top oynuyordu. CHP'nin belediyelerinde araç sesleri vardı. Bu sene İstanbul'da ne yağmurlar yağdı. Viyadüklerde su toplanmadı. Üsküdar şıkır şıkırdı. Şimdi Erdoğan çöp, çukur diyor mu? CHP belediyeciliği hızlı reaksiyon veren bir belediyecilikle anılıyor. CHP'li belediyeler sosyal belediyecilik yardımları artırdılar.

İDDİALI OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

İstanbul, Ankara'da kazanacağız. Bursa, Denizli, Balıkesir, Manisa'da çok iddialıyız. Bursa en kuvvetli ihtimal ardından Manisa, Denizli, Balıkesir diye gidiyoruz. Benim İYİ Parti'ye ilişkin iddiam hiç bitmez. Ahmet Akın Balıkesir'de herkese yakın. Ahmet Hakın geçen seçimlerde aday gösterildi. Büyük bir teveccühle gümbürgümbür belediye başkanı oluyordu. O sırada İY Parti Balıkesir'i istedi. Genel Başkanım 'Balıkesir'i veriyoruz' deyince Ahmet Akın büyük olgunlukla, gözyaşlarıyla karşıladı. Ertesi gün İYİ Partili aday için çalıştı. Elleriyle verdi Balıkesir'i. İsmail Ok elleriyle gitti

"MERAL AKŞENER İLE ARAMIZDA BAŞKA BİR HUKUK VAR"

AK Parti'ye verdi. Sonra da AK Parti'ye geçti. Burada İsmail Ok ve AK Parti'nin yaptığı bir şey var. O günlerde Ahmet Akın böyle davranınca, Ahmet Akın'a 'hiç kimseye borcum yok ama sana borcumu ödeyeceğim' demişti sayın Meral Akşener. Birkaç kez şakayla hatırlattım. Sayın genel başkan da kızdı bana. Haklıdır, ablamızdır. Bizim aramızda başka bir hukuk var, yıllara sari hukuk var. Halen öyledir. Ben iktidara muhalefet etmem. Muhalefete muhalefet etmek iktidarın ekmeğine yağ sürmektir diye en az 200 defa söylemişimdir. Muhalefetle kendi eden, devletin kendisine ödediği maaşa ihanet ediyor demektir. Çünkü devlet sana muhalefet edesin diye maaş veriyor. Muhalefete sert eleştirilerde bulunmak strateji ise canları sağolsun. Ama sert olsun diye yapıyorlarsa üç kere canları sağolsun. Kazanmak her zaman herşey değildir. Ben Ahmet Akın'a Balıkesir'de iyi insanların adalet terazisinin bozulan ayarını yerine getireceğini düşünüyorum. Bu vakitten sonra 'Ordu'da sen, Balıkesir'de ben' dersem olmaz. O işin tadı bu vakitten sonra kaçar. Bundan sonra ayıp olur.

"İSTANBUL ANKETLERİ EKREM BEY'İN LEHİNDE"

Olmayan bir adaya karşı fark daha fazlaydı. Hızlı kampanya ile Murat Kurum ivme kazanıyordu. Kurum kendi olmaktan çıktıkça. Ona bir kimlik oturtmaya çalışıyorlar. Kavga ediyor, hakaret ediyor. Bunun sayın Kurum'a oturmadığını defalarca deneyimledim. Tanıdığım Murat Kurum ile izlediğim Murat Kurum aynı değil. Şu anda 4,5 puan Ekrem Bey'in lehine fark olduğunu arkadaşlar söyledi. Kurum'un her ankette geriye gidişinin konuşmasının dublaj gibimiş olmasına bağlıyorum. Erdoğan gelecek de vaziyete el koyacak algısı zarar veriyor.

İSTANBUL'DA YARIŞ NASIL GİDİYOR?

Murat Bey'in şöyle bir durumu var. Geride olma psikolojisiyle bir icat, bir polemik çıkarmaya çalışıyor. Bir davetiyenin verilmiş olması kendileri açısından iyi bir şey, yollanmaması ayıptır. Yoktan yere polemik çıkarmaya çıkarması onun ivmesini aşağıya düşürüyor. Ekrem Bey'in gördüğüm kadarıyla meşru müdafa. Sayın Kurum polemik açıyor. Eskiden vaad ediyorduk, şimdi yaptıklarımızı söylüyoruz.

İSTANBUL'DA METRO POLEMİĞİ

Ben gözümle gördüm ve bütçe görüşmelerinde de tutanak altına bunları aldırdık. İBB Genel Sekreter Yardımcısını Ulaştırma Bakanı yaptılar. Bakan çıktı İstanbul'da metroların niçin durduğunu anlattı. Finans problemleriyle durdurduk dedi. Ekrem Başkan Japonya'da bir Türk kızı destan yazıyor. İstanbul'da bir hikaye yazmaya razı oldu. Geldi genel sekreter yardımcısı olarak işin başına geçti. Dünyanın herhangi yerine gittiğinde Japonların o çok başarılı mühendisi İstanbul gibi metropolde metro inşaatları için kaynak arıyor. Bir kere kadının kaşesi en büyük teminat. P elin hanımın yaptığı işler o kadar inanılmaz kaynak ve destek yarattı ki. Ulaştırma Bakanı 'Dış güçler size yardım ediyor, bize vermezler' dedi. Dış güç dediğin kredi notuna göre çekiyorsun, günü gelince ödüyorsun.

"İSTANBUL'UN ALTINDA KÖSTEBEK GİBİ İLERLİYORUZ"

Ulaştırma Bakanında itiraf ettiği 10 metro inşaatı, Pelin Hanım'ın meseleye hakimiyeti ve kredi imkanlarını yaratması üzerine kaynak buldu. İstanbul'un altında köstebek gibi ilerliyoruz. Bundan üç yıl önce 17. kilometrede olduğumuzu gidip bizzat Ekrem Başkanla yerinde gördüm.

Ayrıntılar gelecek...